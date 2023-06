La Grotta dei Cervi e l’importanza culturale delle sue pitture – i collettivi rotanti

A seguito della pubblicazione con la Casa editrice Besa della trilogia di saggi di Paleo e Archeo-astronomia, (2008 – 2010 – 2012), ho scritto molti articoli divulgativi relativi alla dimostrazione che la più plausibile interpretazione delle pitture della Grotta dei Cervi di Porto Badisco si può avere applicando la chiave della Paleoastronomia.

L’innovativa materia, denominata in senso lato “Archeoastronomia”, è suddivisa in:

– Paleoastronomia, che riguarda la correlazione empirica tra l’osservazione del cielo e la riproduzione materiale nell’arte dei progenitori nella Paleo-storia, ossia nel lungo periodo precedente la scrittura;

– Archeoastronomia propriamente detta, che riguarda i manufatti oggetto di studio nell’Archeologia ma correlati all’Astronomia, prodotti durante la fase della Storia, ossia nel periodo relativamente-breve che va dall’invenzione della scrittura in poi.

La materia non rientra negli studi della maggior parte delle università italiane, ma fanno eccezione:

– il Politecnico di Milano, dove è stata introdotta dal prof. Magli, già membro della SIA, la Società Italiana di Archeoastronomia, sorta nel 2001 presso l’Osservatorio astronomico di Brera a Milano per volontà dell’astronomo Prof. Proverbio dell’Osservatorio di Cagliari;

– l’Università di Ferrara, dove è stata accolta in virtù della collaborazione INAF-SIA.

Il problema della non-diffusione di tale conoscenza, che molto ha a che vedere con la Cosmologia antica correlata all’espressione artistica dell’uomo, consiste nel fatto che l’Astronomia, intesa come scienza secondo il metodo galileiano, prese le distanze dalla Cosmologia, che invece implicava conoscenze di tipo umanistico, come la religione derivata dall’antica mitologia e la filosofia.

Eppure, se riflettiamo sul metodo, nella Paleo e Archeoastronomia non può essere convalidata nessuna ipotesi se non è suffragata dalla ricostruzione dei dati sperimentali, acquisiti oggi secondo l’ottica degli osservatori e operatori originari. Perciò ci si avvale anche di particolari programmi computerizzati per poter ricostruire gli scenari astronomici delle epoche a cui si riferiscono i manufatti presi in considerazione, ai fini di verificare la corrispondenza con l’originaria osservazione diretta del cielo dell’epoca, registrata tramite gli orientamenti astronomici rilevati con apposite misurazioni e meglio rilevabili nei monumenti architettonici, a partire dai complessi megalitici.

Per questo già nel 2008, nel primo saggio della trilogia citata, intitolato “L’orizzonte culturale del megalitismo”, ho dedicato nel Capitolo IV un paragrafo (da pagina 173 a pagine 198) alla “sintassi figurata delle pitture rupestri di Porto Badisco”, prima di pubblicare nel 2010 il secondo saggio, intitolato “Dai simboli universali alla scrittura”, composto da 379 pagine interamente dedicate allo studio delle pitture della Grotta dei cervi e al “Grande Codice cosmico” in esse criptato.

Il linguaggio simbolico delle pitture della Grotta dei Cervi

Le immagini dipinte in grotta costituiscono una forma di linguaggio simbolico di un sapere comune, composto da pittogrammi e da ideogrammi, sintetici fino all’astrazione, riproducenti la realtà conosciuta in superficie, ma non descritta naturalisticamente, essendo espressiva di una visione rituale di una storia comunemente nota ai frequentatori di quella cavità, per cui bastava il semplice accenno simbolico per poter essere compresa.

Quel linguaggio estremamente sintetico assume la valenza del sacro poiché è riferito alle dinamiche degli spiriti della natura celeste, dedotte dalle osservazioni astronomiche e messe in relazione con le azioni degli esseri di natura terrestre.

La forma pre-scrittùrale di quel linguaggio simbolico ancestrale, accolta dalle culture successive e sottoposta ad un processo di ulteriore elaborazione mentale di astrazione dall’oggetto reale, condusse alla formulazione dei caratteri pittografici, cuneiformi, geroglifici e sillabici di molte forme di scrittura, che caratterizzarono la fase storica, oltre che in forme, ancora ritenute criptiche, presenti nella produzione artistica.

I simboli astrali

Se facciamo riferimento, per esempio, alle piccole forme circolari definite “collettivi rotanti” dallo storico Paolo Graziosi nel suo libro “Le pitture preistoriche della grotta di Porto Badisco”; Giunti-Martello, Firenze 1980, possiamo svolgere il loro iter evolutivo partendo dal Paleolitico Superiore dell’area franco-cantabrica, dove nella Grotta di Lascaux le figure zoomorfe che ruotano intorno ad un centro possono essere riferite alle costellazioni circumpolari del Polo nord celeste.

Ne deriva che la figura di arciere di Porto Badisco, corrispondente alla costellazione di Orione, l’Arciere celeste”, “il Signore degli animali del cielo”, l’ordinatore dei cicli cosmici dopo le devastazioni post-glaciali” il “protettore del tempo dell’Olocene, dopo la conclusione del Pleistocene nel millennio XI a. C” e “divinità uccello HU”, dopo il diluvio del V millennio a. C, è preposto a vincolare con la sua freccia il Polo nord celeste. Egli ha al suo fianco, nelle scene di caccia rituale al cervo, l’antica costellazione circumpolare nord del “Cervo astrale”. In forma di cervo, infatti, i cacciatori-arcieri nomadi nel VII-VI millennio a. C, spinti dalla Scandinavia verso il sud dell’Europa a seguito del cervo, loro preda delle aree temperate, in sostituzione della renna e dell’alce delle aree glaciali, vedevano la costellazione circumpolare nord. Il corpo del Cervo astrale occupava lo spazio del cielo polare nord dove in fase paleolitica si stagliava il corpo della macro-costellazione Cavallo avente la testa nella costellazione Gemini. La testa del Cervo era invece formata dalla costellazione denominata oggi Gran Carro e le sue corna raggiate si protendevano sino in prossimità di Linx e di Leo Minor, mentre le zampe filiformi ed erette di estendevano verso il sud dell’emisfero boreale.

(Marisa Grande, “Dai simboli universali alla scrittura, Besa 2010, pp. 121-124).

Le tracce stilistiche, consistenti in incisioni rappresentanti un alce tra quelle di cervidi colpiti da frecce, rinvenute a Darfo, in Valcamonica e risalenti al VII millennio a.C, indicano la presenza di tali genti nordiche nomadi, che alla fine del VII millennio a.C. trovarono un varco nel fronte ghiacciato che in quella particolare fase fredda ostruiva loro il passaggio verso le zone temperate del sud.

Da quel momento il repertorio stilistico sviluppato dai pre-camuni e correlato con quello figurato della Grotta dei Cervi, permette di stabilire confronti, analogie e differenze.

Il Polo Nord celeste

Il significato dell’elemento centrale rotante, riferito al Polo Nord celeste è sostenuto anche dagli studi eseguiti dall’antropologo tedesco Michael Rappenglüeck, che ha analizzato in chiave astronomica il “Pozzo delle costellazioni” della Grotta franco-cantabrica di Lascaux pervenendo alla decifrazione di una configurazione di una mappa stellare dell’area polare nord, che conferma l’attribuzione delle pitture al 16.500 a. C. Del resto, alcune delle tumultuose scene realistiche di animali turbolenti rappresentati in quella grotta sono accompagnate da figure di tipo schematico o astratte, che fanno pensare ai “determinativi” di origine astronomica, presenti anche a fianco alle scene di caccia di Porto Badisco.

Il significato astronomico dei “collettivi rotanti” della Grotta dei cervi, in seguito, supera anche il concetto della singolarità della Polarità astrale Nord per estendersi a tutto ciò che assume aspetto di nucleo rotante.

Possiamo vederlo nei “cruciformi rotanti” della produzione artistica del V millennio a.C, nella pittura vascolare di Hacilar, in Anatolia, in quella di Samarra in Mesopotamia, dove i collettivi rotanti di Badisco assumono il significato traslato di “grembo”, di “madre terra” fino ad essere assimilati nella scrittura proto-altaica con i caratteri aventi valore di “h+r”, nella scrittura luvia, e di “Ka”, nella tavoletta cipriota Encomi.

Superato il ponte linguistico altaico, che correlava le protolingue occidentali con quelle orientali, ancora oggi possiamo riconoscere che in India nel simbolico termine “rt”, avente significato di “ruota della vita”, sia concentrata tutta l’essenza energetica insita già nel “collettivo rotante” di Porto Badisco.

(Marisa Grande, “dai simboli universali alla scrittura, Besa 2010, p. 221 e pp.261-262, p.301).

Che in questo processo di trasformazione simbolica il “collettivo rotante” nella sua versione originale di Badisco non abbia tuttavia perduto in epoca storica recente il suo significato astrale lo dimostra la mappa astronomica cinese, nella quale ogni stella è indicata con la forma del “collettivo rotante” così come si presenta nelle scene della plurimillenaria Grotta dei cervi di Porto Badisco.

(Marisa Grande, “Sulle tracce dei templari nel Salento”, Parte XV – Anxa rivista – novembre-dicembre 2019 www.anxa.it – http://synergeticart.wordpress.com