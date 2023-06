Settimana Nazionale “Nati per Leggere – Diritti alle storie”. Tutti gli appuntamenti della Biblioteca comunale “G. Rizzo” di Cavallino

CAVALLINO (Lecce) – Una settimana densa di appuntamenti per la Biblioteca comunale “G. Rizzo” di Cavallino. Dal 19 al 27 Novembre, in tutta Italia si celebra la nona edizione della Settimana Nazionale Nati per Leggere “Andiamo Diritti alle storie”. Istituita nel 2014, in concomitanza con la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 Novembre), promuove il diritto imprescindibile alle storie delle bambine e dei bambini. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, non solo dalla malattia e dalla violenza ma anche dallo svantaggio socio-culturale e dalla povertà educativa. Le storie, con le loro parole e immagini, sono una fonte inesauribile di stimoli che, se offerti precocemente e con continuità, incidono profondamente sulla sua crescita. “Nati per leggere” è un programma nazionale nato dalla collaborazione tra pediatri e bibliotecari con il preciso obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in famiglia ai bambini da 6 mesi a 6 anni. In questa edizione Nati per Leggere aderisce all’iniziativa del Centro per il libro e la lettura Libriamoci invitando le reti locali a fare altrettanto con il messaggio Nati per Leggere promuove la lettura nelle case e con Libriamoci nelle scuole.

Dal 2008 la Biblioteca ha aderito con un progetto locale al programma nazionale (https://csbonlus.org/user/446/) allestendo gli spazi, gestendo e promuovendo le raccolte dedicate ai piccoli utenti e alle famiglie, e annualmente festeggia i nuovi nati con la consegna di un libro dono.

Il mese di Novembre è anche l’International games Month iniziativa voluta dall’American Library Association nel 2007, che in Italia ha visto l’adesione di AIB, Associazione Italiana Biblioteche, nata col duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza. Le biblioteche, luoghi di trasmissione culturale, nei quali confrontarsi anche con i nuovi media, sono per eccellenza i luoghi di alfabetizzazione, e il gioco rappresenta la chiave dell’alfabetizzazione, in ogni momento della vita delle persone, oltre che un’occasione di socializzazione e scambio. I giochi possono dunque contribuire a completare la mission della biblioteca, volta a fornire un servizio culturale e di socializzazione.

La biblioteca comunale di Cavallino, che già ospita ogni martedì da Gennaio 2022 “Scacchi gioco libero” a cura del Circolo Rione Santa Rosa APS sez. Lecce Scacchi, ha aderito ufficialmente all’International games Month e coglie l’occasione per avviare un laboratorio dedicato ai bordgames (giochi da tavolo) a cura di Diego Solari in collaborazione con Ass. ‘Così come sei’ e ‘Club Tira il Dado’.

Vi diamo appuntamento in biblioteca

Martedì 22 Novembre 2022

ore 9.00 Piccolo orso racconta. Storie nel bosco

Letture ad alta voce nelle scuole dell’infanzia dell’IC ‘Cosimo De Giorgi’ plesso di Merine. L’evento si inserisce nel mese dedicato alla promozione della lettura di “Se son libri fioriranno”

ore 16.30 Boardgames : giochi da tavolo in Biblioteca

a cura di Diego Solari (Ass. ‘Così come sei’ e ‘Club Tira il Dado’)

bambini 5-7 anni accompagnati dai genitori

3 sessioni di massimo dieci partecipanti, prenotazione obbligatoria

ore 17.30 Per crescere un bambino ci vuole un villaggio

libri e letture a cura delle operatrici di ‘Crescere nel Villaggio’

bambini 0-5 anni accompagnati dai genitori

ore 17.30 Scacchi gioco libero

a cura di Giulio Candelieri Circolo Rione Santa Rosa APS sez. Lecce Scacchi

promozione del gioco degli scacchi e dell’etica del gioco

bambini 5-7 anni accompagnati dai genitori

Mercoledì 23 Novembre 2022

ore 9.00 Piccolo orso racconta. Storie nel bosco

Letture ad alta voce nelle scuole dell’infanzia dell’IC ‘Cosimo De Giorgi’ plesso di Lizzanello. L’evento si inserisce nel mese dedicato alla promozione della lettura di “Se son libri fioriranno”

Giovedì 24 Novembre 2022

ore 16.30 Parole e immagini…per crescere

assaggi di libri a cura delle volontarie del Circolo LaAV Salento in collaborazione con il progetto nazionale di associazione Nausika e LaAV Letture ad alta voce “Io leggo per gli altri. Dalla Puglia al Piemonte l’onda lunga dei lettori volontari ad alta voce” finanziato dal centro per il libro e la lettura con il bando “Ad alta voce 2020”

famiglie con bambini 0-6 anni

ore 17.30 Nati per Leggere a Cavallino

cerimonia di consegna del Libro Dono ai bimbi nati nel primo semestre 2022 Presentazione del programma nazionale Nati per Leggere

Venerdì 25 Novembre 2022

ore 17.30 Libri per ridere, libri per giocare, libri per crescere

in collaborazione con ‘Micronido Sulle ali della Farfalla’

famiglie con bambini 6 mesi – 2 anni

Martedì 29 Novembre 2022

ore 16.00 Boardgames : giochi da tavolo in Biblioteca

a cura di Diego Solari (Ass. ‘Così come sei’ e ‘Club Tira il Dado’)

2 sessioni di massimo dieci partecipanti

dalle 16.00 alle 17.30 giovani 12-17 anni

dalle 17.30 alle 19.00 adulti

Prenotazione obbligatoria

ore 17.30 Scacchi gioco libero

a cura di Giulio Candelieri Circolo Rione Santa Rosa APS sez. Lecce Scacchi

promozione del gioco degli scacchi e dell’etica del gioco

bambini 5-7 anni accompagnati dai genitori

Mercoledì 30 Novembre 2022

ore 11.30 I genitori del futuro

presentazione del programma nazionale Nati per Leggere

incontro con le coppie iscritte al corso di accompagnamento al parto

in collaborazione con il Consultorio familiare Lecce/2 di ASL di Lecce

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti

Prenotazione obbligatoria è necessaria la presenza dei genitori

Info e prenotazioni : 3371661384 – mail: biblioteca@comune.cavallino.le.it