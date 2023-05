“Un Mare di Cacao – I Cioccolati del Mediterraneo” da venerdì 4 a domenica 6 novembre ex Chiesa di San Francesco della Scarpa di Lecce

LECCE – È il Fuori Salone del XVII Salone Internazionale Agrogepaciok. “Un Mare di Cacao – I Cioccolati del Mediterraneo“, show event dedicato alla cultura del cacao e del cioccolato, è in programma da venerdì 4 a domenica 6 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 23.00, nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa di Lecce, in Piazzetta Carducci (ingresso gratuito).

Saranno tre giornate di approfondimento della cultura del cacao e del mondo dei cioccolati e dei cioccolatieri di alta qualità, con degustazioni, presentazioni, sale di assaggio e workshop. Saranno presenti a Lecce personaggi di fama mondiale da più parti del mondo, dal Libano al Venezuela. A curare l’evento è la Compagnia del Cioccolato, tra le massime espressioni a livello internazionale del settore.

Tutte le sere, nell’area Cortile del Convitto Palmieri, sempre in Piazzetta Carducci, dalle ore 20 alle ore 23 Angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.

“Il cibo degli dei” si presenta al pubblico di una città e di un territorio a vocazione gourmet con un evento di grande impatto dedicato al cacao e al cioccolato con l’obiettivo di soddisfare palato e mente. Un evento innovativo in contro tendenza rispetto alle fiere e ai saloni del cioccolato esistenti sia in Italia che all’estero.

In sintesi:

· Il cacao, genetica, cultura, storie e taccuini di viaggio nelle differenti origini

· Importanti cioccolatieri provenienti dall’area del Mediterraneo – Presentazione di cioccolatieri italiani ed internazionali, selezionati da Compagnia del Cioccolato: cioccolatieri in arrivo dall’Italia, Maglio dal Salento, Sabadì da Modica, Manufatto Cacao e De Bondt da Pisa, Amedei da Pontedera, Gardini Cioccolato dalla Romagna; l’ospite internazionale sarà Ika Chocolate da Tel Aviv-Israele e il prof. Alexis Zambrano dell’Universidad de Los Andes di Merida in Venezuela

· Puglia Gourmet – Focus specifico “Le eccellenze vitivinicole della Regione che si confrontano e si abbinano con il cioccolato” in collaborazione con il Consorzio Produttori Vigne e Mosti di Manduria e le aziende vitivinicole Candido e Paolo Leo

· Un focus dedicato all’evento “Premio Tavoletta d’Oro” incentrato sugli studi e sull’utilizzo dei Grandi Cacao Venezuelani che rappresentano l’eccellenza del cacao mondiale.

Premio speciale a Maurizio Maglio di Maglio Arte Dolciaria per il grande lavoro di inserimento nella propria produzione dei grandi cacao venezuelani (Porcelana, Chuao, Criolli merideni, Sur del Lago, Carenero Superior, Bobures ecc) e al Prof. Alexis Zambrano Garcia dell’Universidad De Los Andes (Merida-Venezuela) per i suoi studi sul cacao e per l’analisi sulla qualità delle fave di cacao.

· Workshop, incontri, degustazioni e presentazioni: sezione a cura dei degustatori ufficiali di Compagnia del Cioccolato) con interviste ai cioccolatieri presenti e degustazione di prodotti nello spazio principale. Degustazioni guidate della produzione dei cioccolatieri ospiti nelle sale di degustazione. Percorsi ed incontri di degustazione (le differenti tipologie di cioccolati, praline, dragées e prodotti al cioccolato, spalmabili) nelle sale di assaggio. Incontri sulle tecniche di degustazione e introduzione alla scheda di piacevolezza nelle sale di assaggio. Incontri sugli abbinamenti cioccolato/vino/ distillati e spiriti nelle sale di assaggio; aperitivo con cocktail al cacao e cioccolato in collaborazione con grandi esperti del bere miscelato italiani. Gli incontri saranno a cura dei degustatori ufficiali di Compagnia del Cioccolato (Gilberto Mora, Giulia Trestini, Roberto Caraceni, Daniela Ambrosini, Marcello Faggella, Cettina Molica Franco, Stefano Bugamelli, Ilaria Nardella, Eliana Ferrari, Rocco Angarola, Gianni Strovegli con la collaborazione di Anna Maria De Luca per le grappe)

ATTIVITA’

· I luoghi del cacao: uno spazio virtuale, dedicato ad un grande paese produttore di cacao, con filmati, racconti, testimonianze e degustazioni di origini. Paese d’apertura: il Venezuela, il luogo magico dove è nato il cacao con la partecipazione di docenti ed esperti dell’Università de Los Andes di Merida – Venezuela

· Il grande Store del cioccolato: area vendita dei prodotti dei cioccolatieri presenti.

PUBBLICO DI RIFERIMENTO

· Il target del pubblico sarà duplice: quello gourmet più attento agli aspetti qualitativi del prodotto ma anche quello che è affascinato dal cioccolato tout court. La comunicazione sarà indirizzata verso questa duplice tipologia di fruitori che vogliano trascorrere una giornata in compagnia del cioccolato di qualità. Questa è soprattutto la sfida di questo evento: coinvolgere i consumatori nella conoscenza della cultura del cacao e del cioccolato di qualità, offrendo loro gli strumenti per conoscere al meglio questo mondo goloso.

· L’ingresso gratuito prevede la possibilità entrare all’evento, di partecipare agli eventi nel salone centrale, a tutte le degustazioni e agli abbinamenti nelle sale apposite.

INCONTRI IN SALA ABBINAMENTI (10 posti)

Abbinamento fra cioccolato, vino e grappe: incontri, prove, riscontri a cura di Gianni Strovegli, Chocolate Taster e responsabile abbinamenti di Compagnia del Cioccolato in collaborazione con Anna Maria De Luca di ANAG Puglia.

Fra le numerose attività di questa tre giorni a cura di Compagnia del Cioccolato vogliamo segnalare quella che si svolge nella Sala degli Abbinamenti fra cioccolato, vini dolci, vini passiti e Grappe.

E’ un laboratorio di idee con prove di abbinamento che non offrono sicurezze gustative assolute perché probabilmente non esistono, in quanto ognuno risponde a sensazioni personali, ma certamente si tratta di una esperienza utile per capire le possibilità che si possono presentare ai gourmet desiderosi di approfondire e migliorare le proprie capacità sensoriali.

Sono a disposizione varie tipologie di cioccolati proposti dai cioccolatieri presenti nel salone che consentono molteplici accostamenti con i vini delle aziende vitivinicole salentine: Madrigale del Consorzio Produttori Vini di Manduria, Aleatico di Salice Salentino, Aleatico e Paule Calle di Cantine Candido, Kriko’ dell’Azienda Paolo Leo, altri potranno aggiungersi; inoltre sono varie le Grappe proposte da ANAG (Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappa).

Gli orari sono:

· Venerdì ore 16-19

· Sabato ore 10-12 e 17-19

· Domenica ore 10-12 e 17-19

Le prenotazioni si effettuano in loco, i set di abbinamento sono di circa 30/40 minuti.

Programma giornaliero

• VENERDÌ 4 NOVEMBRE

Sala Centrale

Ore 12,00 Apertura/Press Conference con un intervento di Gilberto Mora Presidente di Compagnia del Cioccolato sui “Cioccolati del Mediterraneo” e piccola degustazione di cioccolati dei produttori presenti. Una sorta di “Ouverture di cioccolato”. Lo stile di questa apertura sarà quello di una conferenza stampa con i giornalisti che potranno fare domande nel merito della manifestazione

ore 14,30: Presentazione con degustazione di Maglio

ore 15,15: Presentazione con degustazione di Sabadì

ore 16,00: Presentazione con degustazione di IKA Chocolate

ore 16,45: Presentazione con degustazione di Amedei

ore 17,30: Presentazione con degustazione di Gardini Cioccolato

ore 18,15: Presentazione con degustazione di Manufatto Cacao

Sala Abbinamenti

Dalle ore 16,00 alle ore 19,00: Abbinamento cioccolato, vino e grappe con Consorzio Produttori Vigne e Mosti di Manduria, Az. Candido e Az. Paolo Leo: incontri, prove, riscontri a cura di Gianni Strovegli, responsabile abbinamenti di Compagnia del Cioccolato in collaborazione con Anna Maria De Luca di ANAG Puglia

Sala Degustazione

Dalle ore 11,00 alle 13,00: sala degustazione aperta con assaggi a cura dei Chocolate Taster di Compagnia del Cioccolato e dei cioccolatieri non impegnati in altre sale

Ore 15,00: i cioccolati al sale dolce di Cervia di Gardini (fondente, latte liquirizia, latte e olio brisighello, doblone al sale); degustazioni a cura di Rocco Angarola

Ore 16,00: le frutte ricoperte di Maglio

Ore 17,00: gli affinati di Sabadì (3/4 differenti affinati)

Ore 18,00: i fondenti e le origini di Amedei (il Toscano Black 70%, Venezuela/ Grenada/Porcelana)

Cortile

Ore 20,00 – 23,00: angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.

• SABATO 5 NOVEMBRE

Sala Centrale

Ore 11,15: PREMIO TAVOLETTA D’OR0 SPECIALE A Maurizio Maglio e al Prof. Alexis Zambrano dell’Universidad de Los Andes di Merida Introduzione di Gilberto Mora

Ore 12,00: conferenza del Prof. Alexis Zambrano sui cacao venezuelani con degustazione del Porcelana dell’azienda Maglio e del Porcelana dell’azienda Amedei a cura di Roberto Caraceni – vicepresidente di Compagnia del Cioccolato e responsabile della Didattica

Ore 14,30: incontro e scambio di opinioni tra i partecipanti sui cioccolati monorigine con Maglio, Amedei, Sabadì con degustazioni a cura di Marcello Faggella referente per le tavolette del Sud Italia di Compagnia del Cioccolato

Ore 16,00: “i criolli merideni ancestrali” relazione in video della professoressa Maria Josefina Marcano dell’Universidad de Los Andes di Merida con degustazione di Bocadillo Cano Tigre (traduzione e degustazione a cura della Chocolate Taster Ilaria Nardella)

Ore 18,00: il mondo delle praline con degustazioni e confronti sugli stili produttivi (pralina di Gardini, Amedei, Manufatto Cacao, IKA) Degustazioni a cura di Roberto Caraceni

Sala Abbinamenti

ore 10,00 – 12,00 e 17,00 – 19,00: abbinamento cioccolato, vino e grappe con Consorzio Produttori Vigne e Mosti di Manduria, Az. Candido e Az. Paolo Leo; incontri, prove e riscontri a cura di Gianni Strovegli – responsabile abbinamenti di Compagnia del Cioccolato in collaborazione con Anna Maria De Luca di ANAG Puglia

Sala Degustazione

Dalle ore 11,00 alle 13,00: sala degustazione aperta con assaggi a cura dei Chocolate taster di Compagnia del Cioccolato Ore 14,30: Ika Chocolate Ore 15,15: Gli affinati di Sabadì (3/4 differenti affinati) Ore 16,00: i cioccolati al sale dolce di Cervia di Gardini (fondente, latte liquirizia, latte e olio brisighello, doblone al sale) – Degustazioni a cura di Rocco Angarola – Ore 17,00: Manufatto Cacao: “gli speziati”

Ore 18,00: Maglio Esmeraldas/Ecuador e Cuyagua/Venezuela

Cortile

Ore 20,00 – 23,00: angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.

• DOMENICA 6 NOVEMBRE

Sala Centrale

Ore 11,00: i cioccolati al latte – confronto e racconto dei diversi stili con degustazioni – (il latte grezzo di Sabadì, il latte 32% di Amedei, latte 42% di Gardini, un latte di Manufatto Cacao, il latte Cuyagua 55% di Maglio) – Degustazioni a cura di Gilberto Mora

Ore 12,00: cremini e spalmabili, confronti con degustazioni (Amore di Nonna Maglio, Crema Toscana Amedei, Crema all’olio Gardini, Cremino di Gardini) – Degustazioni a cura di Roberto Caraceni

Ore 15,00: Maglio Arte Dolciaria “I grandi cacao del Venezuela”: Chuao, Porcelana e Merida Superior Bocadillo

Ore 16,00: degustazioni e assaggi a richiesta con i Chocolate Taster di Compagnia del Cioccolato

Sala Abbinamenti

ore 10-12 15-16: abbinamento cioccolato, vino e grappe con Consorzio Produttori Vigne e Mosti di Manduria, Az. Candido e Az. Paolo Leo: incontri, prove e riscontri a cura di Gianni Strovegli – responsabile abbinamenti di Compagnia del Cioccolato in collaborazione con Anna Maria De Luca di ANAG Puglia

Sala Degustazione

Ore 12,15: Manufatto Cacao: “gli speziati e aromatizzati” Ore 14,30: raccontare una città col cioccolato – Sabadì e la linea delle sue tavolette specifiche Ore 15,15: la specificità dei cioccolati del Medio Oriente – Ika Chocolate Israele

Ore 16,00: Gardini e i suoi prodotti del territorio (Formaggio di Fossa, Gin e sale di Cervia, Cremino alle noci di Romagna, Mostarda cesenate)

Cortile

Ore 20,00 – 23,00: angolo bar con cocktails al cacao e intrattenimento musicale con il Duo Carla Petrachi e Andrea Luperto.

UN MARE DI CACAO – I CIOCCOLATI DEL MEDITERRANEO

Progetto a cura di Gilberto Mora, Presidente di Compagnia del Cioccolato e Carmine Notaro, Agenzia Eventi Marketing & Communication – organizzazione Agrogepaciok – Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e del Food & Beverage di qualità.