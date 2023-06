UniSalento. Dipartimento di Scienze Giuridiche: “Il trust della Salernitana”

Domani mattina, Martedì 22 novembre alle 9.30, in programma l’ultimo seminario, che chiude il corso di Diritto Privato dello Sport, presente all’interno dell’offerta formativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. L’argomento evoca la vicenda che tenne banco al termine della stagione calcistica 2020-2021 quando, in esito alla promozione della Salernitana nella massima serie, si pose il problema di rimuovere la multiproprietà del Presidente Claudio Lotito, maggiore azionista sia della Lazio che, appunto, della Salernitana. Nell’impossibilità di perfezionare una cessione entro i termini per l’iscrizione al campionato, la soluzione fu individuata in punto di diritto con la costituzione di un Trust che doveva dare garanzie di terzietà e separazione rispetto al precedente assetto proprietario e, al contempo, condurre in porto sia la costruzione della squadra per la stagione sportiva sia, soprattutto, la cessione della società a un nuovo proprietario entro la fine dell’anno 2021 (cessione che fu perfezionata rocambolescamente proprio negli ultimi giorni utili).

La soluzione del Trust, priva di precedenti nella storia del calcio professionistico, si deve all’intuizione di Silvia Morescanti, legale del club e del Foro di Napoli, che ne curò la materiale stesura. Sarà proprio lei, in collegamento da remoto, ad illustrare agli studenti le clausole attraverso le quali fu raggiunta una soluzione considerata accoglibile dagli organi federali.

“Ho conosciuto l’avvocato Silvia Morescanti qualche settimana fa in occasione di un Convegno e sono molto felice che abbia accolto il mio invito a parlare agli studenti del Trust che a suo tempo contribuì ad ideare e redigere per conto della Salernitana” riferisce il prof. Stefano Polidori, titolare della cattedra di Diritto privato dello sport. “Proprio una vicenda come questa dimostra quanto lo sport professionistico sia cambiato e oggi richieda l’apporto di competenze giuridiche specialistiche e sofisticate. Di qui l’importanza di una formazione dedicata, che l’Università del Salento ha saputo tradurre nell’idea di un Corso di laurea triennale in Diritto e Management dello Sport, unico nel panorama nazionale”.

Il link per poter seguire il seminario: https://bit.ly/trustsalernitana