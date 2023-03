COPERTINO – “Arte Barocca nella Chiesa del Rosario di Copertino”di Marcello Gaballo, Giovanni Greco e Alessandra Marulli, presentazione del volume lunedì 12 dicembre 2022 alle ore 19 nella chiesa del Rosario e Mostra delle opere presenti nella chiesa con particolare riferimento ai contenuti della pala d’altare di Gian Domenico Catalano (XVI-XVII sec.)

Le policrome forme barocche nella chiesa della B. Vergine del Rosario di Copertino officiata anticamente dai padri Domenicani; le emergenze pittoriche permeate di forte teatralità dettata dal periodo controriformistico; la presenza stessa dei regolari biancovestiti insediatisi ufficialmente nel 1571 e le vicende storiche legate alla chiesa inizialmente intitolala a S. Maria dell’Idria sono i contenuti del pregevole volume “Arte Barocca nella chiesa del Rosario a Copertino” di Marcello Gaballo, Giovanni Greco e Alessandra Marulli (pagine 115, copertina cartonata, Claudio Grenzi Editore, Foggia 2022), per la collana Analecta Nerito Gallipolitana.

Un’operazione di alto spessore culturale, poco indagata e promossa dal parroco don Antonio Pinto attraverso la quale, per la prima volta, contenuti artistici e dettagli passati spesso inosservati vengono riproposti in una straordinaria veste editoriale grazie ad un affascinante apparato iconografico firmato da Lino Rosponi. Inoltre, ad Alessandra Marulli si deve la cura e l’allestimento di un percorso espositivo delle opere presenti, sviluppato in due sezioni ubicate nella stessa chiesa e nel salone parrocchiale, con una sezione monotematica dedicata alla tela del Rosario.

Molte le novità dal punto di vista storico frutto di incessanti scavi archivistici da parte degli autori. Come pure numerose sono le rivelazioni sul piano pittorico affidate all’imponente dipinto della Vergine del Rosario di G. D. Catalano, alle tele raffiguranti S. Tommaso d’Aquino e S. Domenico nonché le seicentesche macchine d’altare di Ambrogio Martinelli e Giuseppe Longo che rappresentano l’elemento di maggior pregio architettonico della chiesa, per la loro maestosità e per l’abbondante repertorio di immagini sacre e profane che si alternano su uno sfondo a decorazione vegetale, tra angeli e cherubini, simboli e volti di curiosi personaggi.

“Sono emerse inaspettate e inusuali immagini e simbologie recondite che incantano per la loro resa plastica e per la delicata e incisiva policromia – scrive don Antonio Pinto nella prefazione. “Solo ora si può finalmente godere del tripudio di angeli e angioletti festanti, nelle loro mutevoli pose, che si inerpicano in ogni dove delle due barocche macchine d’altare, a solennizzare incredibile sequenza di santi e sante che proiettano efficacemente l’uomo nello spazio divino”.

Il volume, di particolare pregio storico-artistico, verrà presentato al pubblico il 12 dicembre prossimo alle 19 nella chiesa del Rosario, preceduto dai saluti istituzionali del vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli, mons. Fernando Filograna, dal sindaco Sandrina Schito, dal presidente della provincia di Lecce Stefano Minerva e dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Sebastiano Leo.

Gli interventi sono affidati a mons. Giuliano Santantonio, vicario generale e direttore dell’ufficio Beni culturali della Diocesi; Luigi De Luca, funzionario della Regione Puglia e direttore del polo Bibliomuseale di Lecce; Aldo Patruno direttore generale del Dipartimento Turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio. Coordina il parroco don Antonio Pinto, mentre gli intermezzi musicali sono a cura del M° Maurizio Coppini.