Contraffazione di noti marchi, a processo imprenditore e Juventus parte civile

PRESICCE-ACQUARICA (Lecce) – Nel suo negozio aveva di tutto: marchi delle note griffes nazionali e internazionali, come Adidas, Armani, Fila, Nike, Vans, Napapiri, Puma. Ma custodiva anche materiale di squadre di calcio come l’Inter e la Juventus. Felpe e divise false vendute per originali. Così dopo il sequestro e una denuncia con l’inizio del processo la società bianconera, finita in questi giorno nell’occhio del ciclone giudiziario, ha deciso di costituirsi parte civile nel processo contro un imprenditore salentino: E.L., un 65enne di Presicce-Acquarica del Capo, finito sul banco degli imputati con le accuse di contraffazione e introduzione nel commercio di prodotti con segni falsi.

La costituzione di parte civile per i danni d’immagine è stata depositata nel corso della prima udienza del processo davanti al giudice monocratico Edoardo D’Ambrosio dall’avvocata della società bianconera Francesca Fuso. La richiesta non è stata quantificata. Verrà formalizzata nelle conclusioni scritte in attesa che l’istruttoria entri nel vivo nel maggio del 2023. Come spesso accade in simili inchieste, i social si sono rivelati fatali per il commerciante.

I finanzieri di Otranto hanno sbirciato Facebook constatando la vendita di marchi che, già dopo un rapido consulo, risultavano contraffati. E così è stato quando i militari si sono presentati nel negozio il 21 febbraio del 2021. Complessivamente sono stati sequestrati 535 capi d’abbigliamento: felpe, maglie, giubbini, pantaloni, tute, oltre a 201 etichette adesive. C’erano tutte le marche maggiormente in voga in questi anni. Ed è scattato il sequestro.

A difendere l’imputato, gli avvocati Paolo Pepe e Federico Martella.