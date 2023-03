Gallipoli: approvati tre progetti di riqualificazione, via all’iter

GALLIPOLI (Lecce) – La Giunta comunale ha approvato tre progetti che riguardano la riqualificazione della strada vicinale Madonna del Carmine, la realizzazione della pista ciclabile lungo il litorale nord e la riqualificazione dell’ex pretura nel centro storico della città.

I progetti sono stati assegnati con un decreto del Ministero dell’Interno nel giugno 2021; successivamente i relativi fondi sono stati assegnati con un decreto legge del 1 marzo 2022 che ha fatto confluire i fondi per la rigenerazione urbana nel PNRR. Ieri i progetti sono stati definitivamente approvati dalla giunta comunale e questo si traduce con l’avvio effettivo dei rispettivi iter che vedranno il completamento delle opere, così come da programma, entro il 2026.

Nello specifico, il primo progetto ha come obiettivo la riqualificazione e messa in sicurezza della strada vicinale Madonna del Carmine dotandola di un percorso ciclopedonale a tutti gli effetti tale da garantire un collegamento efficiente tra Baia Verde e il lungomare Galileo Galilei.

L’intervento nello specifico prevede l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di una pista ciclo pedonale bidirezionale riservata, ad eccezione del tratto interessato dal bene paesaggistico Bosco perimetrato nel PPTR puglia. L’allargamento stradale interesserà il lato privo di vegetazione arbustiva, con rifacimento dei muri a secco e realizzazione di una pavimentazione drenante. Il finanziamento ottenuto per questo progetto 1.410.200 euro.

La realizzazione della pista ciclabile lungo il litorale nord, invece, prevede un importo di 1.100.000 euro. La stazione di partenza sarà prevista in adiacenza alla vecchia struttura ospedaliera oggi riconvertita in Distretto sanitario e punto di snodo di accesso alla città per chi proviene da nord, quindi da Lecce.

La pista, della larghezza di 2.50 m, si snoderà a partire dal distretto ospedaliero per circa 130 m sulla via per Lecce, per poi svoltare su via Fiume e dopo circa ulteriori 300 m raggiungere il percorso sterrato; il percorso del tratto sterrato ricollegato alla via per Lecce continuerà fino al tratto che giunge a Rivabella.

Infine, l’ultimo progetto prevede un importo di 2.300.000 euro e riguarda la riqualificazione e la realizzazione dell’ex pretura nel centro storico di Gallipoli, in via Antonietta De Pace. L’immobile sarà utilizzato interamente per la gestione culturale divenendo un vero e proprio contenitore al pari di quelli già presenti nella zona.

“Tre progetti straordinari che abbiamo costruito nel tempo e che finalmente abbiamo l’opportunità di realizzare – commenta il sindaco Stefano Minerva – Questi tre rappresentano cambiamenti importanti nella storia di Gallipoli; continua così il nostro operato per cambiare la città. A pochi giorni dall’inaugurazione del parco di via Firenze continuiamo a dare risposte alla città”.

“Aggiorneremo la cittadinanza sull’avanzare dei singoli lavori affinché i gallipolini siano parte attiva di questo cambiamento. Abbiamo lavorato davvero tanto e finalmente stiamo ottenendo tutti i risultati sperati” conclude Riccardo Cuppone assessore con delega ai Lavori Pubblici.