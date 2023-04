“Letture Felici”racconta Nati per Leggere mercoledì 28 dicembre al Parco Palmieri di Martignano

MARTIGNANO (Lecce) – Nell’ambito del progetto del Comune di Martignano “Letture Felici”, vincitore del bando “Città che legge 2020” del Centro per il Libro e La Lettura del Ministero della Cultura, la comunità del più piccolo borgo griko, impegnata in una riflessione corale sul tema della Pubblica Felicità, presenta un incontro informativo sul progetto Nati per Leggere, il programma nazionale rivolto alle fasce 0-6 anni sull’importanza della lettura per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per l’accrescimento delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.

L’incontro pubblico, rivolto a tutta la comunità educante (famiglie, genitori, scuola, istituzioni, enti no profit, ecc.) si terrà Mercoledì 28 dicembre alle ore 18.30 presso la sala conferenze di Parco Palmieri e sarà l’occasione per riflettere sull’importanza della lettura di relazione.

La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore di Nati per Leggere, fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.

Ospiti dell’incontro la Dott.ssa Giovanna Rosato, Referente AIB NpL Lecce e provincia, il Dott. Rosario Cavallo, Pediatra di famiglia – Referente ACP (Associazione Culturale Pediatri). Saluti istituzionali a cura della Dott.ssa Claudia Guido, Consigliera con delega ai Servizi sociali del Comune di Martignano. Durante la serata non mancheranno le Letture ad alta voce della Dott.ssa Maria Cristina De vito, Responsabile dei servizi bibliotecari di Parco Palmieri e Lettrice NPL. L’evento si svolge in collaborazione con Nati per Leggere Puglia.

Nati per Leggere è un programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus.

Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato.

Dal 1999, Nati per Leggere ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.