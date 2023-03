Posa della Prima Pietra dell’Ostello della Via Francigena a Specchia Gallone

MINERVINO DI LECCE – Non si ferma l’Amministrazione Comunale di Minervino di Lecce nel suo lavoro di tessitura fra passato e futuro, fra riscoperta delle radici e la loro valorizzazione che è base per una nuova consapevolezza delle risorse legate all’identità di questo territorio. Scoperta e valorizzazione, dunque, come fondamento per la realizzazione di un futuro di radicamento e prospettiva, di radici che sono racconto essenza e crescita. Al centro la Via Francigena e le proposte di crescita e sviluppo che essa può offrire con l’ostello delle Rete POP del Borgo di Specchia Gallone come volano.

Lungo la scia della tradizione si snodano due serate di eventi dal forte richiamo alla riscoperta dell’identità e al suo investimento per fare futuro.

Si parte giovedì 22 dicembre con la “posa della Prima Pietra” dell’Ostello della Via Francigena nel Borgo di Specchia Gallone. Il Comune è infatti destinatario del finanziamento per il progetto strategico “TheRout_Net – Thematic routes and networks” che mira a valorizzare gli itinerari culturali e tematici e i percorsi storici in Puglia e in Grecia. In Puglia, il progetto prevede il restauro di 8 edifici pubblici per creare la prima rete di ostelli lungo la Via Francigena e i percorsi storici della Puglia, creando un sistema di accoglienza e relativi servizi per camminatori e turisti.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Asse prioritario 2 “Gestione ambientale integrata”. La Regione Epiro è il beneficiario principale del progetto. Gli altri partner sono: Il Dipartimento del Turismo, dell’Economia Culturale e dello Sviluppo Territoriale della Regione Puglia, la Regione della Grecia Occidentale, la Regione delle Isole Ionie e il Ministero ellenico della Cultura e dello Sport della Grecia / Eforato delle Antichità dell’Acaia.

Spettacoli di danze e musiche medievali a cura dei ‘Cavalieri di bianca lancia’ e degustazione di ricette medievali.

Venerdì 23 dicembre, infine, si terrà il rito di benedizione della Pamparrina, seguita dall’accensione del falò.

Programma

Giovedì 22 Dicembre 2022

Borgo di Specchia Gallone

17.00 Posa della Prima Pietra

Presenzieranno:

Loredana Capone – Presidente del Consiglio Regionale

Aldo Patruno – Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia

Ettore Caroppo – Sindaco di Minervino di Lecce

Minervino di Lecce

Ore 18.30 Presentazione del progetto dell’Ostello della via Francigena, Rete POP Convento dei Padri Riformati.

Ore 19.00 Spettacolo di danze e musiche medievali a cura dei ‘Cavalieri di bianca lancia’.

Ore 19.30 Apertura mostra artistica Convento dei Padri Riformati.

Ore 20.00 Concerto di musica sacra con l’antichissimo organo realizzato da Carlo Sanarica nel 1733 Chiesa di S. Antonio

Degustazione di ricette medievali

Venerdì 23 Dicembre 2022

Minervino di Lecce

Ore 19.00 Apertura Stand Gastronomici e Show Natalizio curato da “Artedanza Team”

Ore 20.00 Rito di benedizione della Pamparrina, seguito dall’accensione del falò

Ore 20.30 Concerto musicale con esibizione del gruppo di Elettro – Pizzica “Mascarimirì”

Ore 22.30 Esibizione musicale del gruppo di elettronica sperimentale “Mundial”