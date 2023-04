“Fine vita”, la giunta Emiliano dà il via libera al Comitato etico per il suicidio medicalmente assistito

BARI – La Regione Puglia ha una normativa sul “fine vita”: la Giunta guidata da Michele Emiliano ha dato atto con una delibera dell’avvenuta individuazione – sin dal gennaio 2022 – del Comitato etico istituito presso l’Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari, quale organo territorialmente competente a rendere il parere in ipotesi di suicidio medicalmente assistito. È stato stabilito che le strutture sanitarie pugliesi, che sono tenute a dare attuazione in tutti i suoi punti alla sentenza della Consulta sul cd. “fine vita” e, quindi, ad assicurare alle persone in condizioni corrispondenti a quelle enucleate dalla Corte costituzionale con l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito alle condizioni e modalità stabilite dalla medesima Corte.

Le aziende sanitarie sono tenute anche a dare ampia diffusione alla deliberazione regionale approvata oggi, nonché a fornire tutti i chiarimenti necessari a pazienti, familiari, associazioni e chiunque abbia interesse. Il Comitato Etico individuato, presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, appositamente per il “fine vita”, dovrà esprimersi nel più breve tempo possibile al fine di evitare le sofferenze fisiche e psicologiche dei pazienti.