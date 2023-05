Le porte del Teatro Politeama Greco di Lecce si riaprono per un ballo nel foyer a colpi di musica house dedicato al Carnevale di Venezia

LECCE – Sabato 11 febbraio, a distanza di una cinquantina d’anni, ritorna la tradizione del ballo in maschera nel cuore di Lecce, in una delle cornici più suggestive della città, il Teatro Politeama Greco.

Nei spazi del foyer riprende vita uno degli eventi più celebri ed esclusivi del secolo scorso. All’epoca in città si era soliti festeggiare il Carnevale in grande stile, lasciandosi trasportare per una sola notte in un mondo magico, folle e seducente. Quest’anno, nell’intento di riportare in auge un appuntamento che ha segnato la storia mondana del capoluogo salentino, le porte del teatro ottocentesco si riaprono per un ballo in stile veneziano con le sue sfarzose atmosfere e la sua lunga tradizione carnevalesca.

Il foyer del Politeama, un vero e proprio gioiello artistico, monumento nazionale dal 1979, è considerato una delle location più esclusive di Lecce; sabato prossimo, a partire dalle 23:00, tornerà ad ospitare un evento che si preannuncia già come una delle serate più attese di questo Carnevale. La musica house dei dj Cristian Carpentieri, Flavio Santoro e Salvatore Patisso, insieme al 3D Video Mapping di Insynch e ad una produzione da grandi occasioni, porteranno lo storico ballo in maschera degli anni ’70 ad un livello successivo, al passo con le nuove tecnologie. La pista da ballo, i privè e l’area bar completano l’offerta di una notte di Carnevale perfetta.

Ingresso € 15,00, drink inclusa. Apertura porte h 22:30. Ulteriori info e tavoli al 393 3357865.

Link Sponsorizzato