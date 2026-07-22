“Il Processo”: a Carmiano il teatro civile che mette Dio sul banco degli imputati

CARMIANO – Sono passati trentaquattro anni da quel pomeriggio di luglio che spezzò in due la storia italiana, eppure Carmiano ha scelto di non lasciare che il tempo trasformi il ricordo in semplice rito. Si è tenuto ieri sera, martedì 21 luglio, al Parco della Scienza di Magliano, “Il Processo”, lo spettacolo firmato dal magistrato Maria Francesca Mariano e diretto da Marco Antonio Romano, portato in scena dalla Compagnia Teatrale Tèmenos.

L’iniziativa si inserisce nel calendario delle commemorazioni per la strage del 19 luglio 1992, quando un’autobomba in via D’Amelio a Palermo uccise il giudice Paolo Borsellino insieme ai cinque agenti della sua scorta. Ma definirlo semplicemente uno spettacolo commemorativo sarebbe riduttivo: “Il Processo” è piuttosto un invito a interrogarsi, un percorso che intreccia il senso della giustizia con quello della responsabilità, individuale e collettiva.

A dare peso e credibilità a questo lavoro c’è, prima di tutto, la storia di chi lo ha scritto.

Maria Francesca Mariano non si è limitata a raccontare la lotta alla mafia: l’ha vissuta in prima persona nelle aule del Tribunale di Lecce, conducendo inchieste che hanno colpito duramente le organizzazioni criminali radicate nel Salento. Un impegno pagato a caro prezzo, fatto di minacce e di una vita blindata sotto scorta. È da questa esperienza diretta, e non da un esercizio letterario a tavolino, che nasce la forza civile del testo.

Le abbiamo chiesto che legame esista, nella sua opera, tra il sacrificio dei magistrati uccisi dalla mafia e il messaggio che ha voluto affidare al palco di Magliano. “La prima messa in scena del processo è stata in occasione della commemorazione della strage di Capaci presso il Teatro Apollo il 20 maggio scorso”, ha spiegato il magistrato. “Questa è la seconda messa in scena e richiama all’etica del sacrificio perché viene messo in scena un processo nel quale imputato è Dio per tutte le catastrofi dell’umanità: il Covid, la guerra in Ucraina, la guerra in Palestina, raccontata da chi ha vissuto la tragedia. E la soluzione finale, la sentenza, sarà ovviamente di assoluzione, perché alla fine Dio non c’entra nulla: sono le scelte degli uomini. Quindi il sacrificio del singolo proiettato nel sacrificio dell’umanità vessata da chi utilizza il potere non per servire il popolo ma per affliggere il popolo”.

Accusa e difesa si confrontano davanti a un giudice tormentato dal dubbio, schiacciato dal peso di una decisione che sembra impossibile da prendere: dietro l’impianto processuale si cela in realtà un processo alla storia, a quello smarrimento che tutti abbiamo provato di fronte ai conflitti e alle crisi del nostro tempo, domande rimaste sospese, senza una risposta capace di darci pace. Questo linguaggio giuridico applicato all’esistenza umana aveva già conquistato, lo scorso 20 maggio, il Teatro Apollo di Lecce, per la quarta edizione del Premio Falcone Borsellino legata all’anniversario della strage di Capaci: un debutto accolto da una sala gremita e silenziosa.

Sul palco di Magliano, la regia di Marco Antonio Romano ha dialogato ancora una volta con le musiche originali composte da Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, in una produzione curata dalla Compagnia Tèmenos. A rendere la serata maglianese un appuntamento istituzionale oltre che culturale è stata la presenza, accanto all’autrice, del prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno.

Proprio al prefetto abbiamo chiesto quanto conti il senso di responsabilità dei cittadini nella lotta alla criminalità, accanto all’azione dello Stato. “Conta tantissimo, perché lo Stato siamo noi, siamo tutti cittadini, e i cittadini devono contribuire a contrastare questa criminalità, questa cultura della mafia”, ha risposto Manno. “È importante che non si sia indifferenti: ognuno di noi deve dare il proprio supporto con un senso di responsabilità, adempiendo semplicemente al proprio dovere di cittadino. Ed essere cittadini, in base alla nostra Costituzione, significa essere cittadini responsabili, significa contribuire attivamente a promuovere la cultura della legalità, indignarsi davanti ad atteggiamenti mafiosi e intimidatori, contrastare quella cultura della paura, della soggezione, dell’omertà. Questo significa legalità: intesa come partecipazione attiva e concreta per contrastare una cultura mafiosa che purtroppo è radicata sul nostro territorio. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, dobbiamo sempre parlare di mafia, sensibilizzare, rafforzare la coscienza civica, nella consapevolezza che la mafia può essere combattuta non soltanto dalle forze di polizia o dalla magistratura, ma da tutti i cittadini, attraverso un senso di responsabilità e di etica pubblica”.

Anche il sindaco di Carmiano, Giovanni Erroi, ha voluto commentare la serata, soffermandosi sul tema della libertà evocato dallo spettacolo: “Uno spettacolo all’altezza delle aspettative che ci ha fatto riflettere sull’essenza della libertà, un bene essenziale e imprescindibile dell’essere umano, che deve essere vissuto con saggezza e senso di responsabilità, come ogni cosa, perché non diventi strumento di odio e violenza. L’opera rappresentata ieri sera, scritta dal giudice Maria Francesca Mariano, magistralmente diretta da Marco Antonio Romano e interpretata dagli attori della compagnia teatrale Tèmenos, ha posto al centro il libero arbitrio inteso come capacità di discernere in modo consapevole e autonomo i propri scopi e le proprie azioni, così da rendere ciascuno di noi responsabile delle proprie scelte e delle proprie azioni”.

“Il Processo” non nasce come opera isolata, ma come uno dei quattro capitoli del Progetto Quadrilogia della Legalità, frutto della collaborazione tra la Compagnia Tèmenos Recinti Teatrali e la stessa Maria Francesca Mariano. Insieme a questo testo, il percorso comprende “Falcone e Borsellino, storia di un dialogo”, dedicato al legame tra i due magistrati, “Il giudice Rosario Livatino”, che ne ripercorre la vicenda umana e professionale, e “LaudatoSi’ – Il Creato parla e il Potere si racconta”, riflessione sul rapporto tra potere e responsabilità verso l’ambiente. Le quattro produzioni toccheranno i teatri dei capoluoghi pugliesi nelle date che coincidono con le rispettive ricorrenze commemorative, affiancate da incontri con esperti e laboratori pensati per le scuole: un progetto che punta dichiaratamente sui più giovani, offrendo loro non solo uno spettacolo ma un’occasione di confronto diretto con testimoni e istituzioni.

Non è un caso che l’Amministrazione comunale di Carmiano abbia scelto proprio il teatro come chiave per attraversare questa ricorrenza. Ricordare, del resto, non può ridursi a una data sul calendario: serve qualcosa che scuota, che coinvolga, che renda l’eredità di chi ha sacrificato la vita per lo Stato ancora viva per chi quegli anni non li ha vissuti.