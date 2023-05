Verso Cremonese – Lecce: diciannove precedenti e quattro vittorie per i giallorossi

Per la 21esima giornata (2^ del girone di ritorno), dopo ventinove mesi, i giallorossi ritornano nella città delle tre T (Turàs – Turòon – Tetàs) e, quindi, al vecchio stadio “Giovanni Zini” di Cremona (è tra i cinque più vecchi campi d’Italia, fu inaugurato nel 1919; è il quarto della regione Lombardia). Il Lecce sarà ospite della Cremonese, in campionato, per la 20esima volta. Nelle precedenti 19 partite (2 in Serie A, 15 in B e 2 in C) i giallorossi hanno ottenuto 4 vittorie (due 1-0, un 2-0 e un 2-1), 5 pareggi (due 0-0 e tre 1-1) e 10 sconfitte (un 1-0, quattro 2-0, due 2-1, un 3-0, un 3-1 e un 3-2). La Cremonese ha segnato 26 reti e il Lecce 14.

Cremonese e Lecce si sono incrociate, in Coppa Italia, allo stadio “Zini”, una sola volta. Accadde il 31 agosto 1994, al secondo turno. I grigiorossi di mister Luigi (Gigi) Simoni si portarono in vantaggio al 36’ con Nicolini su rigore e il Lecce di mister Luciano Spinosi, con il gol, al 79’, di Giampaolo Ceramicela, pareggiò e finì 1-1. Nella partita di ritorno, a Lecce, la partita finì 2-2 d.t.s.; al terzo turno passò la Cremonese per aver fatto un gol in più fuori casa.

Link Sponsorizzato

Le due squadre si sono affrontate in uno spareggio per la promozione in Serie A.

Si disputò il 1° luglio 1987 sul campo neutro di Pescara. I giallorossi di mister Carlo Mazzone sconfissero i grigiorossi dell’ex mister Bruno Mazzia con un secco 4-1 (gol di Carmelo Miceli, Pedro Pablo Pasculli, Ezio Panero e Salvatore (Totò) Nobile). Al 61’ il portiere Giordano Negretti parò un calcio di rigore. Dopo le prime due partite (con il Cesena era finita 0-0) ci fu un ulteriore spareggio con il Cesena il quale aveva battuto pure la Cremonese che si giocò sul campo neutro di San Benedetto del Tronto, ma per il Lecce andò male; fu sconfitto per 2-1 e rimase in Serie B (la promozione arriverà l’anno dopo).

Link Sponsorizzato

Tranne settembre le due squadre si sono affrontate in tutti gli altri mesi della stagione calcistica. Oggi sarà la terza volta che la partita si gioca nel mese di febbraio; sembra che sia un mese buono per i giallorossi in quanto la prima volta, nel 1984, finì 0-0 e, dopo 37 anni, nel 2021, arrivò la quarta e finora, ultima vittoria del Lecce per 2-1.

Il Lecce, nella sua storia, ha giocato, fuori casa, nel giorno 4 febbraio le seguenti partite: nel 1951, in Serie C, a Crotone finì 1-1, nel 1962, in C, a Benevento ancora 1-1, nel 1973, in C, in casa del Sorrento vittoria del Lecce per 0-2, nel 1990, in A, sul campo dell’Udinese ko per 3-1, nel 1996, in C1, in casa della Nocerina ko per 2-0, nel 2001, in A, in casa della Lazio ko per 3-2 e nel 2017, in Lega Pro, sul campo della Casertana ko per 1-0.

Nelle 2 partite giocate a Cremona in Serie A il Lecce ne ha pareggiato una ((1-1 nel 1990 ) e persa l’altra (2-1 nel 1993). .

Sono, come abbiamo visto, solo quattro le vittorie del Lecce in casa della Cremonese e sempre in Serie B …. manca quella in A. Vediamo in breve i quattro vittoriosi incontri.

Il 29 maggio 1988, alla 35esima giornata, i giallorossi di mister Carlo Mazzone (quel giorno essendo squalificato fu sostituito dal suo vice, mister Olmes Neri) espugnarono per la prima storica volta lo stadio “Zini”. I giallorossi (giocava l’attuale mister Marco Baroni), sempre più vicini alla promozione in Serie A, s’imposero sui grigiorossi dell’ex mister Bruno Mazzia per 1-0 grazie al gol, al 18’, di Francesco Moriero. L’arbitro fi il signor Arcangelo Pezzella di Frattamaggiore (Napoli). Gli spettatori furono 12.800 (circa 2.000 i tifosi giallorossi); è record per un Cremonese – Lecce. Il resoconto della partita del giornalista Umberto Verri fu titolato “Lecce grande grande grande”. Alla fine di quel campionato il Lecce ottenne la sua seconda promozione in Serie A; fu secondo con 49 punti dietro al Bologna con 51 e davanti alla Lazio e all’Atalanta con 47. Tutte e quattro furono promosse.

La seconda vittoria arrivò dopo otto anni. Il 27 ottobre 1996, all’ottava giornata. Il Lecce di mister Gian Piero Angelo Ventura, davanti a 4.675 spettatori, sconfisse la Cremonese di mister Fausto Silipo ancora per 1-0; il gol-partita lo mise a segno al 32’ Stefano Casale. Arbitrò il signor Roberto Bettin di Padova. Anche alla fine di quella stagione il Lecce ottenne la promozione in Serie A (fu la quarta).

La terza vittoria giunse dopo altri due anni. Il 1° novembre 1998, ancora all’ottava giornata, i giallorossi di mister Nedo Sonetti, davanti a 4.087 spettatori, vinsero contro i grigiorossi di mister Giampiero Marini con un secco 2-0; le due reti, una per tempo, furono realizzate da Massimo Margiotta al 14’e da Giuseppe Giannini al 95’. L’arbitro fu il signor Paolo Bertini di Arezzo. Anche alla fine di quel campionato arrivò la promozione in Serie A (fu la quinta).

La quarta vittoria è più recente; risale a due anni fa, ma dopo ventidue anni dalla precedente. Il 13 febbraio 2021, alla 23esima giornata, i giallorossi di mister Eugenio Corini sconfissero i grigiorossi di mister Fabio Pecchia per 2-1. La Cremonese si portò in vantaggio al 7’ con Gaetano, il Lecce pareggiò al 30’ grazie a un’autorete del difensore grigiorosso Castagnetti e il gol-vittoria, al 54’, lo mise a segno lo spagnolo Pablo Rodriguez. Arbitrò il signor Marco Guida di Torre Annunziata (al 92’ espulse il grigiorosso Ravanelli). Partita a “porte chiuse”. I giallorossi giocarono con questa formazione (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Hjulmand, Majer (78’ Nikolov), Bjorkengren (90’ Maselli); Henderson (78’ Pisacane); Coda (90’ Yalcin; esordì quel giorno), Rodriguez (69’ Pettinari). Alla fine la classifica fu questa: Empoli 73, Salernitana 69, Monza 64, Lecce 62, Venezia 59, ecc. Negli sfortunati play-off il Lecce fu eliminato dal Venezia che, dopo Empoli e Salernitana, fu la terza squadra ad essere promossa in Serie A.

Come si nota, alle prime tre vittorie è arrivata, alla fine, la promozione in Serie A e alla quarta è sfuggita per un niente.

La prima sfida in casa della Cremonese risale a oltre 92 anni fa. Si disputò il 2 novembre 1930, alla sesta giornata, in Serie B. I grigiorossi del mister ungherese József Bánás giocarono con: Destri; Pollastri, Bonizzoni; Perotti, Balestrieri, Sbalzarini, Foglia, Camisaschi, Dossena, Trovati, Agosti. I giallorossi di mister Pietro Piselli (aveva una gamba di legno, si aiutava con un bastone, ma era una grande competente di calcio tanto da essere chiamato “il Maestro”; allenò circa trenta squadre tra le quali anche la Lazio in Serie A) scesero in campo con: Panetta; Giannone, Lavè; Mottola, Valente, Oscar Varola; Benatti, Pitacco, Scher, Gravisi, Sbrana. L’arbitro fu il signor Amedeo Guarnieri di Milano. Il Lecce si portò in vantaggio con Bruno Scher al 30’, ma nella ripresa, la Cremonese, in rimonta, segnò tre gol e, quindi, il risultato finale fu di 3-1. Con quella vittoria la Cremonese scavalcò il Lecce e si portò a sei punti davanti al Lecce con cinque. Alla fine del campionato la Cremonese si classificò al settimo posto con 41 punti e il Lecce fu 14esimo con 26.

Come abbiamo già visto sono state due le partite giocate in Serie A.

La prima risale a 33 anni fa. Il 18 marzo 1990, alla 29esima giornata, il Lecce di mister Carlo Mazzone, davanti a 11.352 spettatori, pareggiò con la Cremonese di mister Tarcisio Burgnich per 1-1 (reti: al 22’ Neffa e al 26’ Pedro Pablo Pasculli). L’arbitro fu il signor Pietro D’Elia di Salerno. .

La seconda si giocò il 7 novembre 1993, all’11esima giornata; i giallorossi di mister Nedo Sonetti contro i grigiorossi di mister Luigi (Gigi) Radice passarono in vantaggio, al 33’, con Orazio Russo, ma la Cremonese, in rimonta, con i gol di Dezotti e Tentoni vinse per 2-1. L’arbitro fu il signor Alfredo Trentalange di Torino. L’allenatore giallorosso Sonetti, dopo quella sconfitta fu esonerato; in settimana, al suo posto, arriverà mister Rino Marchesi.

L’ultima partita, come già ricordato risale a ventinove mesi fa. Il 22 agosto 2021, alla prima giornata, i giallorossi di mister Marco Baroni furono sconfitti dai grigiorossi di mister Fabio Pecchia con un secco 3-0. Le reti: 51’ Valzania, 60’ Buonaiuto, 65’ Valeri. Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze, Spettatori 2.372 (196 i leccesi). La Cremonese scese in campo con: Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri (84’ Crescenzi); Castagnetti, Valzania (74’ Bartolomei); Baez, Buonaiuto (74’ Vido), Zanimacchia (66’ Strizzolo); Ciofani (84’ Deli). Il Lecce rispose con: Gabriel; Gendrey (84’ Calabresi), Tuia, Lucioni, Gallo; Majer (74’ Listkowski), Blin (56’ Paganini), Hjulmand; Olivieri (84’ Helgason), Coda, Strefezza (74’ Bjorkengren). Prima partita di mister Marco Baroni sulla panchina del Lecce in campionato. Quel giorno esordirono Blin, Calabresi, Gendrey, Helgason, Olivieri, Strefezza e Tuia.

Vittorio Renna