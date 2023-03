Covid, lo studio europeo sui miliardi intascati dalle case farmaceutiche per i vaccini, che avevano già ricevuto i fondi pubblici per la ricerca: extraprofitti ingiustificati

PUGLIA – Sono circa 90 i miliardi di dollari che le principali case multinazionali farmaceutiche (Pfizer, BioNTech, Moderna e Sinovac) hanno incassato con il vaccino anticovid, prima indicato come capace di bloccare il virus e poi solo in grado (non sempre) di scongiurarne gli effetti gravi. Usa e Unione Europea hanno messo di tasca propria ben 30 miliardi per la ricerca, mentre le gradi case produttrici del vaccino anticovid nella ricerca avrebbero messo solo 16 miliardi. La notizia è trapelata grazie a uno studio del Parlamento Europeo e della Commissione speciale sugli insegnamenti da trarre dalla pandemia ai docenti di Scienze della Finanza dell’Università di Milano, Massimo Florio, Simona Gamba e a Chiara Pancotti del Center of Industrial Studies, Csil. In queste ore lo studio è stato ripreso grazie a un’interessante inchiesta dell’Espresso.

In altre parole, con un investimento di soli 16 miliardi le grandi case farmaceutiche, dopo aver preso 30 miliardi di fondi pubblici della ricerca, hanno intascato 90 miliardi, imponendo i prezzi, non divulgando i brevetti e costringendo l’Europa (che ha speso altri 71 miliardi per 4,6 miliardi di dosi di vaccino) a fare contratti di acquisto anticipato realizzando la spesa più onerosa di sempre. Un grande business, insomma, che in realtà avrebbe dovuto essere frenato o “calmierato” per ragioni di carattere morale e di interesse pubblico. I cittadini, del resto, hanno messo la gran parte dei soldi della ricerca (30 miliardi!), quindi accollandosi la parte maggiore del rischio d’impresa, senza però poter incidere sui prezzi! Una vera beffa, considerando che in nazioni come l’Italia sono stati imposti persino agli adolescenti, con il ricatto di limitarne la mobilità (vedasi green pass) persino per andare a scuola.

Dunque, come gli extraprofitti delle imprese energetiche dovuti alla crisi, così per la pandemia, gli extraprofitti delle imprese che hanno brevettato i 9 vaccini non sono giustificati, perché la ricerca è stata finanziata per la gran parte con fondi pubblici, quindi il rischio d’impresa, era minimo, secondo gli autori dello studio. Adesso che il vaccino anticovid lo fanno sempre meno persone, le multinazionali farmaceutiche hanno deciso di quintuplicare il prezzo. In realtà, quegli extraprofitti avrebbero dovuto essere restituiti con una legge ad hoc per rafforzare un sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti. L’Europa ha le risorse per fare da sé ricerca e affrontare meglio le future pandemie, senza che gli interessi dei privati vadano a interferire con quelli pubblici.