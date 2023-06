Innovazione sociale a Lecce, al via le attività di Officine Mezzogiorno

Sono partite le attività operative del progetto Officine Mezzogiorno, finanziato dal Fondo di Innovazione Sociale (FIS) e sviluppato dal Comune di Lecce insieme a Italiacamp e con la collaborazione dell’associazione locale The Qube.

Il progetto è stato presentato al Teatro Margherita di Bari dal Sindaco di Lecce Carlo Salvemini durante “Governare l’incertezza – Le città italiane e le sfide dell’innovazione sociale”, giornata di studi sull’innovazione sociale e l’impact investing che, partendo dalla presentazione del libro di Marco De Giorgi e Aurelio Lupo “Governare l’incertezza”, ha approfondito le esperienze del Fondo di Innovazione Sociale (FIS). L’incontro ha riunito ricercatori, esperti, decision maker, policy maker e operatori finanziari per comprendere in che modo le politiche pubbliche, partendo dai territori e attraverso le leve dell’innovazione sociale, possono creare nuovo valore superando le dicotomie pubblico-privato e profit-no profit. Tra gli altri sono intervenuti: Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente di ANCI, e Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e all’Innovazione della Regione Puglia.

Officine Mezzogiorno è uno dei 18 progetti che sono stati ammessi alla sperimentazione operativa tra i 79 presentati in tutta Italia e nei prossimi mesi vedrà realizzate due attività progettuali per ragazzi e imprese del territorio.

Corsi di formazione sulle materie STEAM e per l’acquisizione di life skill.

Un percorso di accelerazione dedicato a dieci realtà del territorio.

Dal 6 marzo al 30 giugno, 41 ragazzi fra gli 11 e i 17 anni del Centro socio-educativo diurno Volare Alto saranno coinvolti in percorsi di formazione che consentiranno loro di toccare con mano i nuovi trend dell’innovazione tecnologica come coding, robotica, stampa 3D, realtà virtuale e, al contempo, attraverso lo sviluppo di capacità di intelligenza emotiva, accompagnarli alla riflessione sui loro obiettivi per il futuro. I corsi puntano anche a esplorare e approfondire le connessioni con le materie scolastiche per rafforzare l’interesse verso le discipline studiate e creare sinergie per migliorare le relazioni con i compagni e i docenti.

«L’obiettivo che ci prefiggiamo con Officine Mezzogiorno – dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – è poter raccontare questa esperienza fra dieci anni dicendo che ce l’abbiamo fatta, non che ci abbiamo provato. Ci sono in Italia tanti tentativi di investimento di risorse pubbliche per definire processi di inclusione sociale rivolti ai soggetti deboli come gli studenti a rischio di espulsione dal percorso di istruzione o che lo hanno già abbandonato. Il punto è capire quanto siamo capaci di rafforzare le reti di sostegno e garantire percorsi di protagonismo dei soggetti deboli perché possano diventare soggetti attivi».

«Da sempre Italiacamp crede nel valore della collaborazione con le istituzioni le comunità locali, luoghi dove la creazione di impatto diventa tangibile. Con Officine Mezzogiorno lavoriamo per preservare il capitale sociale di questo territorio, a partire da quello più a rischio di marginalità, offrendo non solo una risposta ai bisogni sociali, ma soprattutto un’opportunità per il futuro dei più giovani che si basa sulla formazione e lo sviluppo di competenze» afferma Fabrizio Sammarco, Amministratore Delegato di Italiacamp.

Attraverso il finanziamento del Fondo di Innovazione Sociale (FIS) l’obiettivo è verificare l’efficacia dell’idea progettuale, della sua sostenibilità e replicabilità, tramite l’utilizzo di indicatori che misurano e valutano i risultati conseguiti e l’impatto sociale del progetto. Come ad esempio, il SIINC, uno strumento di finanza d’impatto inedito in Italia che lega la remunerazione del soggetto attuatore al raggiungimento di risultati verificati da un soggetto valutatore indipendente, un esempio di collaborazione virtuosa tra soggetti pubblici e privati.



Dal 2021 alcune delle attività di Officine Mezzogiorno sono state anticipate con Pro Officine Mezzogiorno: percorsi di education ed empowerment rivolti ai giovani e alle realtà locali del Terzo Settore, sostenuti da Fondazione CON IL SUD e Italiacamp e realizzati con il Comune di Lecce, The Qube e l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Galilei-Costa-Scarambone.