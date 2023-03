Istantanee di Passione dal 1 al 10 aprile a Supersano

SUPERSANO (Lecce) – La Confraternita Maria SS. Immacolata di Supersano organizza la V edizione di Istantanee di Passione, al fine di confermare l’impegno per la promozione culturale e missionaria del territorio e valorizzare la bellezza della pietà popolare. Istantanee di Passione è un evento che nasce nel 2017, con l’intento di riappropriarci della nostra storia e delle tradizioni della Settimana Santa a Supersano. Molte di queste tradizioni, cadute in disuso, restano ancora vive nella memoria dei supersanesi che, spesso, chiedono di essere rivissute, non come sterile ritorno al passato, ma perché portatrici di un significato e di una valenza forti che, senza ombra di dubbio, toccano il cuore dei semplici e alimentano la fede di molti. Alcuni dei simboli, riti e tradizioni della Settimana Santa, nella seconda metà del ‘900, sono stati rimossi, perché considerati obsoleti, senza essere sostituiti. Molti supersanesi, ancora oggi, chiedono di ripristinare queste tradizioni che ci caratterizzano e ci appartengono, perché segno evidente della pietà popolare, di una fede genuina che non ha bisogno di tramiti, ma che tocca il cuore dei semplici. Pertanto, nella semplicità, durante il Triduo Pasquale del 2017, si è deciso di esporre le foto di alcune processioni di anni fa, che hanno suscitato emozioni indescrivibili nel cuore di tutti. L’impulso è stato avvalorato l’anno successivo, quando l’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca ha indetto il concorso “Sepolcri” per la Settimana Santa 2018, al fine di aprire le nostre chiese ai visitatori nei giorni della Pasqua, aderendo così al progetto “Chiese aperte”, della Regione Puglia, volto alla destagionalizzazione dei turisti. Un successo inaspettato, per più motivi. Innanzitutto, la vittoria del concorso ha consentito il restauro del simulacro in cartapesta del Cristo morto, pregevole scultura del noto cartapestaio Giuseppe Manzo. L’iniziativa ha visto il ritorno in chiesa di numerosi fedeli, tra cui molti giovani e giovanissimi della parrocchia, e anche dei paesi limitrofi, che ormai avevano quasi dimenticato i riti della Settimana Santa, per spostarsi, negli anni precedenti, nelle parrocchie vicine, la dove c’era molta attrattiva di fede, folklore e tradizione.

Abbiamo scelto il nome ISTANTANEE DI PASSIONE perché crediamo fermamente nella valenza delle immagini che, ancora, nel 2023, hanno la forza di trasmettere un messaggio chiaro. È la forza e la bellezza della pietà popolare che non ha bisogno di mediazioni, ma sa farsi capire, tocca e suggestiona il cuore di tutti.

Quello che più ci sta a cuore è che siamo i custodi di un patrimonio culturale e artistico immenso, che siamo chiamati a custodire e trasmettere. Desideriamo far crescere questa iniziativa sempre più richiesta che, attraverso le immagini secolari che hanno fortificato la fede dei nostri antenati, ancora oggi, con forme nuove, può suscitare la meraviglia e il senso del sacro nelle nuove generazioni. Ancor di più, vogliamo che tutti si sentano custodi di questo immenso patrimonio culturale e artistico, perciò il successo di questo evento si è trasformato in una rappresentazione artistica che, ogni anno, i cittadini attendono con trepidazione. Anche questo può essere un modo per raccontare, per ritornare alla bellezza e alla meraviglia, ma soprattutto per proteggere l’arte e la cultura, che siamo chiamati a tramandare.

Il presepe è realizzato con statue e manichini di grandezza naturale rivestiti con abiti sartoriali, carta, elementi naturali quali muschio, rami secchi, cespugli. Ogni anno vengono aggiunti una scena e dei personaggi al presepe, che ha la caratteristica di essere l’unico, per dimensioni, più grande di Puglia. È un modo anche per valorizzare l’artigianato locale. A partire da quest’anno, per la V edizione, l’esperienza è avvalorata dall’inserimento in programma di alcune serate musicali a carattere culturale. L’evento si svolgerà dal 1 al 10 aprile, durante la Settimana Santa, nella chiesa dell’Immacolata a Supersano, sede della Confraternita, che per l’occasione viene completamente svuotata e allestita con un mese di anticipo.

Istantanee di Passione è un evento gratuito, visitabile tutti i giorni, dal 1 al 10 aprile dalle 8:00 alle 24:00.

PROGRAMMA

L’inaugurazione si terrà Sabato 1 aprile con un concerto di Passione per organo e coro alle ore 19:30 presso la Chiesa Madre, dal titolo “Per Crucem ad Lucem”, tenuto dalla Schola Cantorum “Populus Dei” di Nociglia; a seguire, alle 20:30, il taglio del nastro presso la chiesa dell’Immacolata, sulle note della Via Crucis di Metastasio, intonata dai confratelli con la tradizionale melodia popolare di Supersano.

Lunedì 3 aprile alle ore 19:30, presso la Chieda dell’Immacolata, si terrà il concerto “Quantu patìu nostru Signore” dei CARDISANTI, che ripercorreranno la Passione del Signore in vernacolo. Martedì 4 Aprile alle ore 19: 30, presso la Chiesa della Confraternita “Sento l’amaro pianto”. Un concerto di marce funebri, con intermezzi culturali sui Riti e devozioni popolari della Settimana Santa nel Salento, a cura del Gran Concerto Bandistico “Città di Taviano”. Si tratta di un progetto antropologico di riqualificazione delle musiche e degli inni per la Settimana Santa, promosso dal dott. Alessio Stefàno, antropologo e archeologo.

