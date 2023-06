Legalità e cultura dell’etica: il procuratore Antonio De Donno incontra gli studenti dell’Iss De Pace

LECCE – Giovedì 9 Marzo 2023 il Procuratore Capo della Repubblica di Brindisi, Antonio De Donno dialoga con gli studenti dell’IIS Antonietta De Pace sull’importanza di essere testimoni attivi di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi e valori della legalità. Nel corso dell’incontro interverranno anche la Dirigente dell’IIS “Antonietta De Pace” Silvia Madaro Metrangolo, Vincenza Pasqua, Presidente Rotary Club Lecce, Rosanna Maci, Delegata del Governatore Rotary International Puglia- Basilicata Rotary Club Lecce. L’evento, infatti, nasce dalla volontà dei Distretti italiani del Rotary International, di attivare sui territori di competenza azioni congiunte sul tema della “Legalità e Cultura dell’Etica” volte a favorire nella Società e soprattutto nei giovani azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità. Sarà l’occasione, inoltre, per presentare il bando di concorso nazionale riservato agli studenti agli studenti delle Scuole medie e Scuole Secondarie Superiori sul tema: Dove manca il dialogo, la mediazione, la diplomazia, prevale la violenza anche “armata” che ha nei conflitti la punta massima della sopraffazione. La convivenza civile come arma insostituibile di pace tra gli uomini.

