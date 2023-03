Nasce il distretto unico del commercio per 57mila abitanti

SALENTO – Corsi di lingua inglese per i commercianti, app per prenotare appuntamenti e tavoli ai bar e ai ristoranti, e-commerce e un piano strategico unico di eventi, comunicazione e marketing. Sono questi i contenuti del nuovo Distretto Urbano del commercio, che vede insieme i Comuni di Monteroni di Lecce, capofila, Cavallino, Lequile, Lizzanello, San Cesario e San Pietro in Lama per un totale di 57.894 abitanti.

Nell’unico Distretto urbano stanno infatti confluendo i Duc Monteroni, Messapia e Rudiae.

Lo hanno annunciato ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Monteroni, il direttore regionale di Confesercenti Puglia, Salvatore Sanghez, i sindaci di Monteroni, Mariolina Pizzuto, di Lequile, Vincenzo Carlà, di San Cesario, Giuseppe Distante, di San Pietro in Lama, Vito Mello, l’assessore alle attività produttive del Comune di Lizzanello, Graziano Starace, il consigliere comunale con delega al commercio di Lequile Luana Lezzi, i funzionari di Cavallino, Roberto Carlino, di San Pietro in Lama, Lucrezia Bastone, gli assessori del Comune di Monteroni Angelo Calogiuri (attività produttive) e Gianni Lezzi e il consigliere comunale con delega al commercio e alla promozione del territorio, Diego Mancarella

Il progetto, già redatto, è ora al vaglio della Regione Puglia e prevede un investimento di ben 125mila euro cofinanziati dai Comuni.

Tre gli interventi: creare un ufficio unico del distretto con personale qualificato, avviare un unico piano strategico di comunicazione e marketing, prevedendo anche eventi comuni, avviare corsi di lingua (inglese) per i commercianti e corsi di formazione attraverso i quali essi possano migliorare l’immagine dei loro negozi e di se stessi, incentivare il commercio digitale attraverso una piattaforma comune di e-commerce per valorizzare i prodotti locali, sviluppare il food-delivery e creare un’App di prenotazione comune dal titolo C’è posto.

L’App in particolare riguarderà non solo i ristoranti, ma anche appuntamenti presso parrucchieri, farmacie… etc e ciascuna attività potrà creare un’agenda con i servizi messi a disposizione dei clienti.

Soddisfatta il Sindaco di Monteroni di Lecce, Mariolina Pizzuto: “Con la creazione del Distretto Urbano del Commercio intendiamo rilanciare le attività commerciali, creare un piano di comunicazione e di marketing omogeneo, aiutare il territorio a ragionare strategicamente attraverso una specifica metodologia”.

“Intendiamo promuovere la valorizzazione integrata dei nostri spazi urbani dove sono presenti attività commerciali al dettaglio e mirare anche alla crescita di un’occupazione sempre più qualificata. Siamo sicuri con tutti i colleghi Amministratori qui presenti che i nostri territori trarranno un grande vantaggio in termini di investimenti, competitività e attrattività grazie al Distretto Urbano del Commercio, di cui Monteroni è capofila”.

Commenta il consigliere delegato al commercio e alla promozione del territorio del Comune di Monteroni, Diego Mancarella: “Il commercio è una risorsa della nostra comunità che vogliamo valorizzare al meglio, rappresenta non solo un settore economico rilevante ma una modalità di valorizzazione territoriale innovativa, favorendo l’equilibrio fra i vari format commerciali ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi.

Il protocollo d’intesa firmato con gli altri Comuni nasce per valorizzare una fetta di territorio che ha delle peculiarità specifiche, lo scopo è quello di promuovere le attività commerciali, artigianali, le eccellenze del territorio in modo da poter creare un viaggio itinerante ed attrattivo per il turismo. Valorizzare e promuovere le attività commerciali è possibile creando aggregazioni, creando reti, spingendo verso servizi innovativi e digitali e formando adeguatamente il personale”.

Link Sponsorizzato