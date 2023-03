Residenze universitarie, l’incontro “Studenthousing“ alla luce degli interventi innovativi della Regione Puglia

LECCE – Il prossimo 24 marzo, dalle ore 15.00 alle 19.00, negli spazi del Museo Castromediano di Lecce al convegno “#Studenthousing” dedicato al tema dell’abitare studentesco nella città di Lecce, alla luce degli interventi innovativi realizzati dall’amministrazione regionale in materia di residenze universitarie. Partendo, infatti, proprio dal racconto delle esperienze fatte sia con il progetto di ampliamento della residenza Ennio De Giorgi che con la riqualificazione degli immobili dell’ex Convento dei Carmelitani Scalzi e dell’ex Galateo, prossime Case dello Studente, si discuterà della strategia messa in campo dalla Regione Puglia per il tramite dell’ADISU Puglia per rilanciare il profilo universitario della città di Lecce e di tutta la Puglia, in sinergia con gli attori del territorio. Si parlerà con le istituzioni e gli studenti della strategia messa in campo dalla Regione Puglia per il tramite dell’ADISU Puglia per rilanciare il profilo universitario della città di Lecce e di tutta la Puglia, in sinergia con gli attori del territorio. In quella circostanza, a seguire il convegno, inaugureremo anche la mostra fotografica e multimediale “Studenthousing. Idee e progetto prendono forma” dedicata proprio al racconto del percorso che ha portato o porterà nel futuro prossimo gli immobili sopracitati a trasformarsi in nuovi spazi a disposizione degli studenti e di tutta la comunità.

