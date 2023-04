Arpal, nel leccese quattro eventi per trovare lavoro e il primo “Inclusion Job Day” per migranti

Un poker di appuntamenti per agevolare l’incontro domanda-offerta di lavoro, soprattutto nel settore turistico. Rinviato a causa del maltempo, si terrà mercoledì 5 aprile, dalle 10 alle 17, il Job day organizzato dal Comune di Gallipoli con la collaborazione di Arpal Puglia e il patrocinio della Fondazione ITS Turismo e Beni Culturali Puglia e Anpal Servizi. Presso il castello angioino, alle 9.30 si terrà un confronto su “Il problema del mismatch nel settore turistico. Criticità, fabbisogni e proposte”. Poi, dalle 11 alle 17, circa quaranta aziende del settore incontreranno coloro che al momento sono in cerca di occupazione. Gli utenti potranno essere supportati dagli operatori Arpal nella fase di candidatura e nella ricerca attiva di ulteriori opportunità di lavoro.

Giovedì 13 aprile, dalle 14 alle 17, sarà il centro per l’impiego di Maglie a ospitare “Il lavoro che c’è”, recruiting day con la partecipazione delle aziende del gruppo Voi Hotels, per la selezione di 39 operatori da assumere presso le strutture ricettive di Otranto. Si cercano, in particolare, le figure di pizzaiolo, commis di cucina e di sala, addetti al bar, chef e chef de rang, camerieri ai piani e di sala, receptionist e manutentore di villaggio. Si offrono contratti stagionali full time e si dà disponibilità di vitto e alloggio (per partecipare, è necessario registrarsi cliccando sul seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVcGP26nGDJfaw0vdYEeK3dvvENXxeTZa6piku1tR3FrvDew/viewform ). Venerdì 14 aprile, sarà la volta del centro per l’impiego di Campi Salentina: dalle 8.30 alle 13, presso l’aula “don Pietro Serio” del municipio, si terrà un recruiting day con aziende del settore turistico, ricettivo e ristorativo. Giovedì 20 aprile, infine, sarà il centro per l’impiego di Martano ad aprire le sue porte, dalle 15 alle 18, con selezioni aperte da effettuare assieme ad aziende del settore turistico ma non solo.

Link Sponsorizzato

Intanto, si terrà domani, 4 aprile, presso le Manifattura Knos, il primo “Inclusion Job Day” rivolto a migranti, organizzato dal Gus Gruppo Umana Solidarietà “Guido Puletti” assieme ad Arpal. Saranno passati in rassegna i servizi che i centri per l’impiego erogano a favore delle persone migranti; sarà analizzato il mercato del lavoro locale e quello delle professioni più richieste; saranno effettuati laboratori pratici per la compilazione del curriculum vitae e per la ricerca attiva di lavoro. “L’obiettivo – spiega Luigi Mazzei, dirigente dell’U.O. Coordinamento Servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia – è agevolare il passaggio dall’accoglienza all’inclusione delle persone migranti, supportando lo sviluppo della loro autonomia nella fruizione dei servizi per il lavoro, lontano dall’intermediazione illecita che, attraverso forme di caporalato in vari settori, incide pesantemente sulla dignità dei lavoratori”. “Stare dalla parte dei fragili, dei più deboli e di coloro che sono a rischio di emarginazione è la natura del GUS. Lavorare per un processo di inclusione e integrazione nella e con la comunità che accoglie è la missione del GUS. Operare in sinergia con le realtà territoriali, con gli enti istituzionali e le comunità è l’unica strategia possibile”, aggiunge la presidente del Gus, Virginia Meo.

Intanto, ammontano a 988 i posti di lavoro al momento disponibili nel Leccese, come documentato nel 14esimo report delle offerte di lavoro dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, stavolta con validità bisettimanale (3-17 aprile). Oltre la metà delle posizioni aperte è nel settore turismo e ristorazione (563); seguono il settore pulizie-multiservizi (102); costruzioni e impianti (82); commercio (54); telecomunicazioni (41) e agricoltura-pesca-agroalimentare (41); industria e metalmeccanica (31); riparazione veicoli e trasporti (30); tessile-abbigliamento-calzaturiero (17); sanità e assistenza alla persona (13). Ulteriori offerte si registrano nei settori amministrativo-informatico, pedagogico, artigianato, bellezza e benessere, industria del legno. Quattro posizioni sono riservate a iscritti alle liste per persone con disabilità e appartenenti a categorie protette. Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, raggiungibile anche cliccando sui codici offerta inseriti all’interno degli annunci contenuti nel report. Quest’ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia”, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l’impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.

Link Sponsorizzato

Il report delle offerte di lavoro al seguente link: https://drive.google.com/file/d/16_wI3xuCH0gr_GVWAfo6ZAloBOe6IFUd/view?usp=sharing