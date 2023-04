“Il segreto della Salute”: al Paisiello, sabato 15 aprile, Mauro Minelli presenterà il suo libro svelando tutte le scoperte recenti sul microbiota

LECCE – Si chiama ‘Il segreto della salute’ ed è la nuova pubblicazione scientifica curata dall’immunologo Mauro Minelli, che sarà presentata a Lecce, nel teatro Paisiello a partire dalle ore 19. Il volume già presentato a Roma presso la Camera dei Deputati, costituisce una sintesi accurata e avanguardista sulle nuove scoperte della Medicina in relazione all’azione strategica della flora batterica intestinale nelle dinamiche di salute e malattia.

Alla serata evento, condotta da Marco Renna, porterà i saluti il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, non mentre sono previsti gli interventi di Vito Santarsiero, già sindaco di Potenza ed ex presidente del Consiglio regionale della Basilicata, di Nicola Caputo, assessore regionale alle politiche agricole della Campania e dell’on Claudio Stefanazzi.

L’autore del libro sarà intervistato sul tema del microbiota dal giornalista Rai Mauro Giliberti.

La serata è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione di Medicina Personalizzata, della quale Minelli è responsabile per il sud Italia.