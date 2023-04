Lavoro nel Salento: due Recruiting Day per la ricerca di personale nel turismo

SALENTO – La ricerca di lavoro attraverso il contatto diretto con le aziende: proseguono gli appuntamenti con i Recruiting Day in tutta la provincia dedicati al mondo del turismo e della ristorazione. Domani, giovedì 13 aprile 2023, il Centro per l’Impiego di Maglie aprirà le sue porte per la selezione di 39 operatori da assumere per importanti strutture ricettive di Otranto. Venerdì 14 aprile 2023, invece, sarà protagonista il Centro per l’Impiego di Campi Salentina con la selezione di 72 operatori presso le strutture ricettive della zona. Così Arpal Puglia continua nel suo lavoro di potenziamento del servizio di incrocio domanda offerta, mettendo in rete le aziende del territorio, supportando le persone in cerca di prima o nuova occupazione, organizzando colloqui presso le proprie sedi.

IL LAVORO CHE C’È… RECRUITING DAY, 13 APRILE AL CPI DI MAGLIE

Primo appuntamento il 13 aprile 2023, dalle 14 alle 17, presso il Centro per l’impiego di Maglie per la selezione di 39 operatori del settore del turismo e della ristorazione da assumere per le strutture ricettive di Otranto Bravo Club Alimini e VOI Hotels. Si cercano, in particolare, un pizzaiolo, quattro commis di cucina, due addetti bar caffetteria, tre camerieri di sala, tre camerieri ai piani, un manutentore di villaggio, un receptionist e un receptionist notturno, un responsabile di bar, due addetti/e al bar, due chef capo partita, quattro chef de rang, quattro banconisti di bar, tre commis di cucina, quattro commis di sala, tre cuochi capo partita. Alle risorse individuate si offrono contratti stagionali full-time con disponibilità di vitto e alloggio.

Gli utenti potranno conoscere anche altre opportunità lavorative attive sul territorio, sostenere il colloquio con gli operatori Arpal Puglia e i recruiter di VOI Hotels Spa ed essere supportati nella fase di candidatura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CPI di Maglie: cpi.maglie@regione.puglia.it, 0832/373448.

CAMPI SALENTINA, RECRUITING DAY IL 14 APRILE

Il 14 aprile 2023, invece, dalle ore 8 alle 13, presso il Comune di Campi Salentina, Aula Don Pietro Serio, si terrà il Recruiting day organizzato dal Centro per l’Impiego di Campi Salentina con la partecipazione delle aziende del territorio. L’evento punta alla selezione di 72 operatori del settore del turismo e della ristorazione da assumere presso le strutture ricettive della zona. In particolare si ricercano addetti alle pulizie, camerieri di sala, camerieri ai piani, cuochi e aiuto cuochi, barman/barlady, lavapiatti, bagnini, plongisti (addetti al lavaggio delle stoviglie, alle pulizie e alla sanificazione degli ambienti e di tutte le attrezzature di cucina).

Gli utenti saranno supportati dagli operatori del Centro per l’Impiego di Campi Salentina nella fase di presentazione della propria candidatura. Per informazioni, è possibile contattare il CPI di Campi Salentina: cpi.campisalentina@regione.puglia.it, ido.campisalentina@regione.puglia.it, 0832373355.

MAZZEI: «STRUMENTO A SERVIZIO DEI CITTADINI». PROSSIMA DATA: 20 APRILE A MARTANO

Il calendario si arricchisce continuamente di nuove date e collaborazioni con grandi e piccole aziende del territorio. «Lo strumento del Recruiting Day dimostra ancora una volta di essere un metodo efficace per la ricerca di figure professionali specifiche nel settore del turismo e della ristorazione e – commenta il dirigente dell’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce, Luigi Mazzei – oltre a coinvolgere aziende che gestiscono alcune tra le più importanti strutture turistiche del territorio, si rivela uno strumento a servizio dei cittadini in cerca di occupazione in uno dei settori più importanti del Salento, grazie al lavoro incessante degli operatori dei centri per l’impiego». Dopo le date di Maglie e Campi Salentina, giovedì 20 aprile sarà la volta di Martano, dove, dalle 15 alle 18, presso il centro per l’impiego si terranno selezioni aperte con aziende di diversi settori produttivi, durante il primo Job Day organizzato nel comune nell’ambito del progetto finanziato con l’avviso pubblico “Punti Cardinali” della Regione Puglia.

