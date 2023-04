Lecce, un parco attrezzato in in Via Caiulo, sul terreno comunale: la mozione dei gruppi civici di maggioranza per un nuovo polmone verde in città

LECCE – I gruppi consiliari Coscienza civica, Noi per Lecce, Sveglia Lecce – Articolo tre, Puglia Popolare, hanno presentato mozione per la trasformazione urbanistica del terreno di proprietà Comunale in Via Caiulo, attualmente avente destinazione parte F11 parte F12 (servizi), in zona di tipo F14 (verde attrezzato) e la successiva realizzazione di un parco attrezzato. Su tale terreno è stato presentato dal comune nell’ambito del PNRR un progetto per la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta, progetto ammesso ma non finanziato. “La mozione presentata viene incontro alle numerose richieste dei residenti di avere un parco attrezzato per il rione e risulta in linea con gli interventi dell’amministrazione comunale volti a salvaguardare l’ambiente, creando un polmone verde, ed a migliorare la vivibilità della nostra città”- spiega il consigliere Antonio De Matteis.

