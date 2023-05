Al salone del libro di Torino anche alcune pubblicazioni dedicate al Sud, edite da Capone

Lecce/Torino – Anche le edizioni Capone al Salone Internazionale del Libro di Torino che si svolgerà dal 18 al 22 maggio.

«Dopo sette anni di assenza – afferma l’editore Lorenzo Capone – ritorniamo al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand della Regione Puglia, gestito dall’Associazione Pugliesi degli Editori, con le nostre più recenti pubblicazioni che, come da tradizione, pur legate in parte al territorio regionale spaziano da sempre su argomenti e vicende che vanno molto al di là della Puglia.

La notevole attenzione dedicata al Mezzogiorno ha recentemente visto tre nostri collaboratori impegnati su cruciali momenti della nostra storia: Angelo Panarese ha concluso, con Gli Aragonesi, la trilogia “Il Sud nella Storia d’Italia”, un ampio saggio che era stato preceduto da Gli Angioini (2022) e da Longobardi Bizantini Normanni nel Mezzogiorno (2021); Valentino Romano, storico impegnato da sempre nello studio del brigantaggio meridionale, argomento sul quale aveva giù pubblicato con nostra casa editrice Nacquero contadini, morirono briganti (2010), con Processo a Crocco generale dei briganti; Maria Teresa Ciccarese col suo Terra d’Otranto 1859 – 1861. Gli avvenimenti che precedettero e seguirono l’Unità d’Italia. Si tratta di tre saggi disponibili, come tantissimi altri titoli che interessano le vicende del Sud, nello spazio della nostra casa editrice. E sempre lì sarà presente, a disposizione dei tantissimi lettori, un bel libro su una delle più interessanti isole italiane e del Mediterraneo, Sardegna. Una storia millenaria di Pierluigi Montalbano, autore che ha già edito con noi, nel 2017, Porti e approdi nel Mediterraneo antico e, prima ancora, nel 2012, Sardegna, l’isola dei nuraghi, uno dei più ampi saggi su queste monumentali costruzioni, uniche nel loro genere in tutta Europa.

Accanto alla saggistica storica non mancheranno altre nostre recentissime edizioni come Leggende italiane di Antonio Errico, un libro che, come il suo Fiabe e Leggende di Puglia (2013), ha già riscontrato un notevole successo di critica; Leucàsia the Legend di Carlo Stasi, introdotto da Maurizio Nocera, una leggenda, nata dalla fantasia dell’autore, tradotta anche in inglese, che ci riporta al mito di Leuca; Storie dal Salento di Carlo Petrachi, una serie di racconti a più voci che ha come sfondo, ovviamente, come dice il titolo, il Salento del quale l’autore aveva già scritto nel suo Racconti dal Salento. Con proverbi, modi di dire, luoghi, locuzioni, nomi e soprannomi in dialetto (2018)».

