Chateaux D’Ax New Form a Convegno con un “Filo Diretto Aziende-Start Up” a Torre Inserraglio terra del Sole del Mare del Vento

TORRE INSERRAGLIO ( Nardò ) – Dall’incanto dell’Antico Maniero San Giorgio di Lerici, in terra ligure, alle meraviglie della terra del sole, del mare e del vento, il Salento! E proprio su quel mare baciato dalla grande bellezza e dove “Torre Inserraglio” si specchia, Chateaux D’Ax New Form, ha stabilito di allestire il Terzo Convegno Nazionale dalla sapiente tematica: “Filo Diretto Aziende-Start Up”. E due Sale, quella Ricevimenti e quella Congressi con piscina a bordo, messe a disposizione dalla direzione della “TINS” sono pronte nel primo sabato di Luglio, quando il caldo d’estate ancora non sarà al top, ad accogliere personaggi del mondo industriale, di Confindustria Giovani, consulenti finanziari del mondo bancario, donne e uomini dello spettacolo, della moda e imprese pronte a farsi strada ed ottenere la giusta visibilità. E per l’occasione sono pronti da parte di Chateaux D’Ax New Form premi che verranno consegnati ad un imprenditore del Nord Italia, ad uno del Centro e ad uno del Sud. “Ritorniamo ad organizzare i nostri eventi in Puglia-sottolinea Tonio Vangeli, top manager della Chateaux D’Ax New Form-poiché nel Salento, da noi esistono laboratori dalle svariate merceologie, quali il calzaturiero, l’abbigliamento, lavorazione della ceramica artistica, della pietra leccese, del cuoio, ragion per cui la richiesta di partecipazione giunge alla nostra segreteria da parte di imprenditori e personaggi di varie regioni italiane come la Campania, le Marche, la Lombardia, ed a tutti vogliamo offrire l’opportunità di cresce e far aumentare il volume del loro fatturato e creare cosi anche nuove opportunità di lavoro per i giovani”. A Torre Inserraglio nel giorno del convegno si vedranno stilisti del calibro di Alviero Martini e consulenti finanziari della grandezza di Raffaele Russo. L’obiettivo fondamentale resta quello di creare un vero e proprio “FILO DIRETTO AZIENDE-STAR UP” che vengono cosi sostenute da manager ed imprenditori di fama nazionale che con la loro visone di fare impresa possono offrire a quelle imprese chiuse nel proprio territorio di crescere e farsi conoscere ad un pubblico molto più ampio. “In questo terzo convegno che si tiene a Torre Inserraglio-continua Vangeli-nel territorio di Nardò,ci sarà l’occasione di conoscere un importante funzionario di Banca che aprirà la strada a tutti coloro che intendono ottenere dei finanziamenti per la loro impresa e raggiungere cosi obiettivi insperati”. Accanto a questi personaggi ci saranno anche esperti e consulenti del lavoro che spiegheranno come si registrano i brevetti, i marchi o i brand. “Quando promoviamo il Made in Italy-conclude il manager Vangeli-non lo facciamo solo per noi, ma per tutto quell’universo di piccole imprese che non si possono promuovere da sole , ma attraverso una filiera meravigliosa che ottimizza il tutto e utilizza le cose al meglio”. Tre anni dopo la pandemia Chateaux D’Ax New Form ritorna con forza e rinnovate energie a battere le strade della cooperazione tra imprese, ed aprire nuovi percorsi produttivi per il Made in Italy, con occhi aperti sull’Italia, sull’Europa e perché no, anche sul mondo!

