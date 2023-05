Le previsioni meteo di oggi 4 maggio 2023

Puglia – Tempo stabile al mattino con nubi sparse e schiarite su tutta la regione. Locali piogge o acquazzoni possibili nel pomeriggio sul Salento e sulle zone interne al confine con la Basilicata. Ampie schiarite ovunque dalla sera.

Nazionale

Link Sponsorizzato

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con velature in transito sui settori Alpini e Prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Link Sponsorizzato

AL CENTRO

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni; maggiori addensamenti attesi sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora bel tempo con ampi spazi di sereno; isolati piovaschi da instabilità sul basso Lazio. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, su quest’ultima con fenomeni anche intensi; invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo su tutta la penisola.

www.centrometeoitaliano.it