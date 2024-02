Giornata nazionale del risparmio energetico: iniziative di informazione del Movimento 5 Stelle

LECCE – “Il 16 febbraio, anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, sarà celebrata la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Il Movimento 5 Stelle, come ogni anno, celebrerà questa giornata con una campagna informativa sui temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Il fine settimana del 16, 17 e 18 febbraio sarà proprio dedicato al risparmio energetico e i banchetti del Movimento 5 Stelle in tutta Italia daranno informazioni utili sulle energie rinnovabili e su come si può aderire alle Comunità Energetiche. Nei banchetti in Provincia di Lecce, insieme agli attivisti e rappresentanti dei gruppi territoriali, è prevista la partecipazione del senatore Antonio Trevisi, primo firmatario della legge regionale Puglia sul Reddito Energetico. I banchetti informativi si terranno sabato 17 febbraio a Lecce, in Via Trinchese, ang. Via XXV Luglio, dalle 17.00 alle 20.00, e domenica 18 a Gallipoli, in Piazza dei Caduti, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e Casarano, in Via San Domenico, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Lo dichiara in una nota il Coordinatore M5S per la Provincia di Lecce e già senatore Iunio Valerio Romano.

