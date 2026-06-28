Decaro, ‘per un pò tengo io la delega al Turismo, poi vedremo’

“Dico ai pugliesi di stare tranquilli: sono stato il sindaco della città che ha fatto la crescita maggiore di turismo in Italia, quindi penso di potere tenere la delega al turismo un po’, poi vedremo con il tempo che cosa succede”. Lo ha detto a Lecce il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, rispondendo alla domanda dei cronisti sulla eventuale nomina di un nuovo assessore regionale al Turismo dopo le dimissioni di Grazia Maria Starace, indagata per concussione ai danni dell’ex marito e imputata per abusi edilizi.

Quella al turismo “è una delega che tengo io, anche perché tutte le deleghe sono del presidente che le cede agli assessori per lavorare insieme, ma comunque se ne occupa il presidente” ha detto Decaro, spiegando che “anche nei primi mesi, la legge sugli affitti brevi, la norma o le risorse messe a disposizione delle aree interne per il turismo, sono frutto di una collaborazione degli assessori col presidente”.

“Non ci sono alchimie politiche o questioni partitiche per dare la delega, – ha concluso – per ora abbiamo nominato il nuovo direttore e la delega la tengo io. Arriverà il momento in cui individuerò una persona a cui affidare la delega, come ho fatto per gli altri assessori”.