Le previsioni meteo di domani 14 febbraio 2024

Puglia – Tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sui rilievi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo nebbie, foschie e nubi basse sulla Pianura Padana e coste adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse ancora su coste e pianure.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sul versante adriatico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sole prevalente ovunque. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati e qualche nube tra Molise, Campania e Puglia settentrionale. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale diminuzione, salvo una lieve flessione positiva al Nord-Ovest e sulla Sicilia, massime in calo al Nord e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

www.centrometeoitaliano.it