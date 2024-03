LECCE – Anche nella Chiesa di Lecce la “24 Ore per il Signore” è diventata un appuntamento fisso. Si tratta di un’ iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione, giunta all’undicesima edizione e voluta da Papa Francesco, che ogni anno si celebra nelle diocesi di tutto il mondo alla vigilia della quarta domenica di Quaresima. Nella diocesi di Lecce, quest’anno la preghiera di adorazione si svolgerà per tutte le comunità parrocchiali e religiose e per i singoli fedeli nella chiesa cattedrale. Alle 17 di venerdì 8 marzo l’arcivescovo Michele Seccia presiederà l’eucarestia al termine della quale esporrà il Santissimo Sacramento per l’adorazione ininterrotta fino a mezzanotte. Nel corso della serata si alterneranno le comunità per l’animazione della preghiera. Nel frattempo, diversi sacerdoti saranno in chiesa disponibili per le confessioni individuali.

La mattina successiva, sabato 9 marzo, la cattedrale riaprirà alle 7 con l’esposizione solenne dell’Eucarestia. L’adorazione personale proseguirà fino alle 17,30 quando avrà inizio la celebrazione dei Primi Vespri della IV domenica di Quaresima presieduta dal vicario generale e parroco della cattedrale, don Vito Caputo. Alle 18, come di consueto, la messa prefestiva.

