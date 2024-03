“Avanti insieme”, via alla campagna ufficiale del sindaco uscente. Dopo l’ok di M5S, Salvemini tenta di frenare l’abbraccio di Puglia Popolare alla Poli

LECCE – In mattinata, all’interno del Parco Galateo, è partita ufficialmente la campagna elettorale di Carlo Salvemini: presenti tutti i big regionali del centrosinistra, da Loredana Capone a Sebastiano Leo, fino ad Alessandro Delli Noci, grande protagonista delle due passate vittorie. Il valzer delle alleanze va avanti: dopo aver incassato il “sì” del Movimento 5 Stelle, Salvemini e Delli Noci provano a frenare la fuga di Puglia Popolare verso la coalizione di Adriana Poli Bortone. Si affastellano gli incontri, messaggi, promesse di migliorare i rapporti interni. Nonostante i big pentastellati ora siano con il sindaco uscente, grazie anche alla ricandidatura di Arturo Baglivo, resta un rebus la reazione della base M5S con un militante come Alberto Siculella candidato sindaco. Quindi chiudere con i centristi, dopo aver fatto rientrare Azione grazie a un accordo regionale (senza Carlo Mignone, che si candida con Poli Bortone), diventa fondamentale. Solo un intervento efficace di Michele Emiliano potrebbe risolvere l’impasse con il partito guidato da Luigi Mazzei.



In mattinata, insieme ai big regionali è intervenuto anche Pierpaolo Patti per testimoniare il supporto al sindaco uscente di Sinistra italiana, dopo le consultazioni di base caratterizzate dal fairplay. Il mantra è sempre lo stesso: “avanti”, non un semplice messaggio elettorale, ma l’obiettivo della terza candidatura a sindaco, cioè quello di continuare sulla stessa scia di questi anni per concludere tutti i progetti cominciati. “L’idea di una città smart, più sicura per i pedoni e per i ciclisti, con meno auto e più bici in centro, fa parte della visione del centrosinistra”. Salvemini chiede a tutti di puntare su una campagna elettorale sobria, senza attacchi personali, incentrata sui contenuti e sulle proposte, tenendo lontani i messaggi di odio. La competizione elettorale è ormai entrata nel vivo e nei prossimi giorni si surriscalderà sempre di più.