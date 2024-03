Domenica 10 marzo “Viaggio nella musica vocale del XX secolo dagli USA al nord Europa”

ARNESANO (Lecce) – Il palco del Teatro “Oratorio Don Orione” di Arnesano si prepara ad accogliere l’ENSEMBLE Dilectamusica, con Carlo Maria Barile al pianoforte, in NORTHEN LIGHTS “Viaggio nella musica vocale del XX secolo dagli USA al nord Europa”. Così per la sesta Stagione Concertistica di Opera Prima realizzata dall’omonima associazione musicale con il contributo del Ministero della Cultura e il sostegno della Regione Puglia. L’appuntamento è per domenica 10 marzo, alle ore 19.30 (biglietto 7 euro, per info e prenotazioni 3274562684, www.associazioneoperaprima.com).

La proposta dell’Ensemble Dilectamusica è un viaggio tra le pagine più importanti del repertorio corale del XX e XXI secolo in tutto il mondo. Il concerto Northern lights accompagnerà lo spettatore in un “viaggio” emozionale dagli Stati Uniti fino ai paesi scandinavi. Il risultato: venire coinvolti a scoprire e talvolta a riscoprire suoni e melodie che, come luci nelle tenebre, disveleranno nuovi orizzonti attraverso antiche melodie e nuove sonorità ottenute con l’esecuzione di brani (alcuni a cappella e alcuni con pianoforte) di elevato valore artistico composti da autori del XX secolo provenienti da quei paesi, quali ad esempio Morten Lauridsen, Ola Gjeilo e Kim Andrè Arnesen, John Rutter e Eriks Esenvalds.

STAGIONE OPERA PRIMA

Opera Prima con questa sesta stagione ha voluto disegnare un percorso artistico e culturale molto vario sia nei generi che nelle forme, affidando a musicisti di grande prestigio e a giovani emergenti di assoluto valore, la presentazione di un repertorio incredibilmente articolato e complesso, attivando collaborazioni con Istituzioni Concertistiche storiche e di grande spessore organizzativo come Lucca Classica e il Centro Paolo Grassi di Martina Franca (Ta), e dedicando, non per ultimo, ai più piccoli consumatori di musica, i musicisti di Sistema Musica Arnesano, il tanto desiderato pubblico di domani, produzioni di incondizionato valore artistico.

La Stagione Concertistica 2023-24 si conferma, dunque, punto di riferimento nella vita musicale salentina e pugliese più in generale, con un ricco e originale programma di concerti tradizionalmente previsti il sabato sera, affidati ad alcuni fra i più rappresentativi interpreti della scena musicale pugliese e nazionale.

Fino al 20 aprile 2024, dieci appuntamenti, trenta artisti, un programma che attraversa gli stili, con organici molto vari tra loro.

Il cartellone è incentrato sugli elementi che da sempre caratterizzano l’attività concertistica di Opera Prima: l’originalità delle proposte, la particolarità degli interpreti, la presenza di giovani talenti.

I riflettori saranno puntati anche quest’anno sulle giovani promesse, ribadendo l’impegno dell’Associazione a sostenere la vita artistica dei musicisti nell’impegnativo cammino professionale che hanno scelto per la vita. Attenzione verrà data anche alle realtà musicali di qualità del territorio, per dimostrare che non è necessario andare oltre confine per trovare proposte interessanti, ma bisogna, invece, tenere lo sguardo ben saldo intorno a sé.

Concluderà la Stagione, il 20 aprile, il recital intitolato “Canzoni per un lungo viaggio – da Parigi a Hollywood e Broadway passando per l’America Latina” del soprano Margherita Rotondi e del pianista Vincenzo Cicchelli – anche questo il risultato di un CD pubblicato nel 2022.

Costo singolo concerto 7 euro.