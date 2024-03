Elezioni a Lecce, M5S alleato con il centrosinistra di Salvemini: domani l’annuncio. Siculella resta in campo con una parte della base pentastellata

LECCE – La linea nazionale non può essere smentita: in Puglia vale il “modello Foggia” e l’alleanza con Michele Emiliano, ecco perché i vertici pentastellati hanno deciso che la corsa leccese si fa a sostegno di Carlo Salvemini. Una scelta sofferta, con la base divisa dalla candidatura di Alberto Siculella, uno degli attivisti più popolari a Lecce. L’ok alla discesa in campo dell’attivista outsider, sostenuto da alcuni civici, non è arrivato da Roma, i tempi sono cambiati: impossibile per Giuseppe Conte voltare le spalle al governatore della Puglia, che ha riservato postazioni di buon livello nel governo regionale agli attivisti del suo partito. L’unico consigliere comunale M5S, Arturo Baglivo, non sembra intenzionato a ricandidarsi, anche se sosterrà la linea ufficiale. Siculella resta un amico per tutti, ma non ha avuto la certificazione per correre da solo.

Le bocche sono cucite, ma c’è un elemento oggettivo che svela la scelta fatta dal Movimento 5 Stelle: due distinte conferenza stampa, una di Siculella, questa sera, in via Colonnello Costura e una domani, sabato 16 marzo, alle 11:30, organizzata dai vertici pentastellati. Il MoVimento 5 Stelle a Lecce, terrà una conferenza stampa sulle prossime elezioni amministrative e provinciali a Lecce nelle Officine Cantelmo in Viale Michele De Pietro, 8/a. Interverranno il coordinatore regionale Leonardo Donno, il coordinatore provinciale Iunio Valerio Romano, il vicepresidente del consiglio Regionale, Cristian Casili, il senatore Antonio Trevisi e il consigliere comunale Arturo Baglivo, i rappresentanti del Gruppo Territoriale eletti ed iscritti.

Le dinamiche nazionali e regionali hanno prevalso, nonostante le critiche anche dei vertici regionali alle primarie di Salvemini, e il simbolo pentastellato spiccherà tra quelli della coalizione di Salvemini. Questo significa ottenere un assessorato sicuro con almeno un eletto. Insomma, basta corse solitarie e basta restare a mani vuote: l’alleanza sulla scia regionale segna una nuova fase del partito fondato da Grillo. Ma, come abbiamo già scritto, non sarà facile convincere una buona parte della base M5S a turarsi il naso, come sta facendo Baglivo. Nel Movimento 5 Stelle c’è chi teme la fine delle amministrative di Gallipoli in cui i pentastellati furono fagocitati dalla coalizione di centrosinistra, senza portare a casa nemmeno un consigliere. Sicullella dovrà dimostrare di farcela da solo, senza simbolo: la sua fuga in avanti non è piaciuta ai vertici regionali.