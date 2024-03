Strateghi in Puglia: Boemondo I de Hauteville Principe di Taranto e Antiochia

Boemondo I de Hauteville nasce a San Marco Argentano, in Calabria, tra il 1051 e il 1058. Era il figlio primogenito di Roberto il Guiscardo Duca di Puglia, avuto dalla prima moglie Alberada di Buonalbergo, ed alla nascita venne battezzato col nome di Marco. Alla morte del padre, avvenuta a Cefalonia il 17 luglio 1085, durante una campagna militare in Oriente, il Ducato di Puglia e Calabria passa al fratellastro Ruggero detto Borsa, mentre a Boemondo, che seguiva il genitore nell’impresa, vengono assegnate alcune terre in Oriente che, nel frattempo, erano state strappate ai Bizantini.

Nel 1088, insoddisfatto della spartizione, Boemondo tenta di impossessarsi del Ducato così, lasciata la Grecia, si imbarca alla volta di Otranto dove, una volta giunto, saccheggia e devasta le zone limitrofe alla città. Il Conte di Lecce Goffredo, schieratosi dalla parte di Ruggero, gli manda contro un’armata, agli ordini dei suoi fratelli Accardo e Reginaldo. Nei pressi di Otranto avviene il violento scontro fra i due eserciti, ma è Boemondo ad avere la meglio conquistando la città. In seguito muove verso nord, nell’intento di impossessarsi di Lecce, per punire il conte ma le difese impostate da Goffredo rendono vano ogni assalto. Così abbandona la città e punta su Ostuni che viene presa, quindi muove su Egnazia radendola al suolo. L’intervento di Papa Urbano II, eletto proprio quell’anno, riesce a riappacificare i due fratelli, proponendo una spartizione più equa: a Boemondo vanno le terre da lui occupate, in particolare Oria, Otranto, Gallipoli, alcuni centri sino a Siponto, oltre a Maida e Cosenza successivamente scambiate con Bari. Da tali domini prende origine il Principato di Taranto. A Ruggero, invece, tocca la rimanente parte, ma la contesa non è ancora conclusa, infatti, alla notizia della morte del fratello, poi rivelatasi falsa, Boemondo invade nuovamente le terre di Ruggero, togliendo l’assedio che portava contro Amalfi, città in mano ai Longobardi. Anche in questo caso è l’intervento del pontefice a scongiurare una nuova guerra fra i fratelli, con la proclamazione della Prima Crociata in Terra Santa che suscita le cupidigie di tanti valenti guerrieri, fra cui Boemondo, desiderosi di conquistare nuovi domini.

Durante il viaggio verso Gerusalemme, il 21 ottobre 1097 le armate Crociate si fermano e pongono sotto assedio la città di Antiochia, che era stata tolta all’Impero di Bisanzio dai Turchi Selgiuchidi nel 1085. Tale operazione sarà lunga ed estenuante, con alterne fortune, spesso a causa dei contrasti sorti fra i comandanti crociati, protraendosi sino al 2 giugno 1098. In tale data la piazza cade e Boemondo è fra i primi capitani ad entrare, proclamandosi Principe di Antiochia. Il titolo gli verrà riconosciuto agli inizi del 1099. Nello stesso anno si reca a Gerusalemme ormai in mano cristiana. L’anno successivo viene catturato dai Danishmendidi, una dinastia turcomanna fondata da Danishmend Ghazi, durante la Battaglia di Melitene e imprigionato sino al 1103 quando è riscattato dal principe armeno Kogh Vasil.

Tornato in libertà decide di attaccare i principati musulmani al fine di garantirsi gli approvvigionamenti necessari ma nel tentativo di prendere Harran, viene sconfitto nei pressi di Al-Raqqa sul fiume Eufrate nel 1104. Dopo aver subito in Cilicia un ulteriore attacco, questa volta da parte bizantina, rientra in Europa in cerca di aiuti militari. Giunto a Roma, convince il pontefice Pasquale II della malvagità dei Greci, ottenendo l’approvazione per una guerra santa contro Bisanzio. Successivamente è in Francia dove nel 1106 sposa a Chartres Costanza, figlia del Re di Francia Filippo I, e riesce a costituire un forte esercito che, invece di impiegarlo nella difesa di Antiochia, preferisce impegnarlo in un attacco contro i Bizantini. L’impresa andò male, anche per l’appoggio che la Serenissima Repubblica di Venezia dette all’Imperatore Alessio. Boemondo dovette così rassegnarsi a rinunciare ai territori contesi, a diventare vassallo del suddetto imperatore e a riconoscere un patriarca ellenico ad Antiochia.

Rientrato in Italia alla ricerca di sostegno e uomini per proseguire la sua politica in Terra Santa, muore a Bari nel 1111 e viene sepolto a Canosa di Puglia. Il figlio Boemondo II gli succede nel titolo di Principe di Taranto.

