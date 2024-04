Strateghi in Puglia: Raimondello Orsini del Balzo

Raimondo Orsini del Balzo, detto Raimondello, nasce fra il 1350 ed il 1355, figlio cadetto di Nicola Orsini (1331-1399), 3º Conte di Nola, Gran Giustiziere e Cancelliere del Regno di Napoli e di Giovanna de Sabran. Inoltre era nipote di Sveva del Balzo, a sua volta sorella del più famoso Raimondo Conte di Soleto e San Pietro in Galatina. Essendo il nipote prediletto dell’ava, questa per lui vendette tutti i suoi gioielli al fine di farlo diventare cavaliere e condottiero. Fu sempre la nonna a portarlo all’età di otto anni nel Castello di Casaluce, al cospetto del prozio Raimondo, nonché di lei fratello, dove il giovane ebbe la possibilità di comprendere l’importanza dell’arte bellica. Successivamente lo stesso Raimondo del Balzo e la moglie Isabella d’Apia, Contessa di Campagna e Casaluce, non avendo figli decisero di adottarlo, a condizione che assumesse anche il cognome del Balzo per continuare la discendenza. Come conseguenza gli furono trasmessi i titoli di Conte di Soleto e San Pietro in Galatina con i relativi feudi, tuttavia il di lui padre, Nicola Orsini, provvide a sequestrarli poiché, secondo la sua opinione, spettavano di diritto prima a lui poi al primogenito Roberto.

Deluso per l’iniziativa paterna, Raimondello si unì ad una banda di soldati di ventura andando a combattere nei Paesi Baltici dove era in atto una Crociata contro i Pagani, nel corso della quale si mise in luce per le sue doti guerresche, diventando in breve tempo capitano di alcune truppe. Successivamente si recò in pellegrinaggio in Terra Santa, in particolare sul monte Sinai presso il monastero egiziano dove erano custodite le spoglie di Santa Caterina. Qui nell’atto di baciare la mano della Santa, con un morso ne staccò un dito, conservandolo segretamente, con l’intento di costruire una chiesa ed un convento in cui custodirlo al rientro in Patria.

Tornato in Puglia, alla testa dei suoi soldati pose sotto assedio Soleto e Galatina contro le truppe del padre che si trovò costretto a capitolare e a riconsegnargli i due feudi ed i relativi titoli. In seguito, dopo i sinistri intrighi che portarono alla deposizione di Giovanna I d’Angiò dal trono di Napoli, avvenuta nel 1381, Raimondello Orsini del Balzo si schiera col partito dei d’Angiò-Durazzo, dando il suo appoggio al “golpe” che porta sul trono Carlo III. Successivamente, alla morte del sovrano, si allea con Luigi I d’Angiò-Valois che, per suggellare l’alleanza, nel 1384 combina il matrimonio fra il capitano e la diciassettenne Maria d’Enghien, Contessa di Lecce, oltre a promettergli il Principato di Taranto che include quasi tutta la Penisola Salentina. Le nozze però sono mal viste dai Leccesi che insorgono l’anno successivo, ma la rivolta viene soffocata in un bagno di sangue. Dall’unione, a quanto pare molto felice, nascono quattro figli: Giovanni Antonio, Maria, Caterina e Gabriele. In precedenza Raimondello aveva avuto un figlio naturale: Angelo.

Alla morte di Luigi I d’Angiò-Valois, avvenuta il 20 settembre 1384, si riaccendono le rivalità dinastiche, fomentate dalla vedova Maria di Bretagna, miranti a cingere, con la corona, il capo di suo figlio Luigi II, ed appoggiata da gran parte dei baroni, schierati col partito angioino. Tuttavia Raimondello decide, inizialmente, di appoggiare il sovrano Ladislao I d’Angiò-Durazzo, cosa che scatena nuovamente la rivolta in alcuni centri della Terra d’Otranto, con Lecce in testa, perché contrari alla scelta. Taranto e Brindisi, invece, si schierano con Ladislao, come anche Mesagne pur appartenendo alla Contea di Lecce. La guerra è inevitabile e l’Orsini del Balzo la conduce in maniera alquanto equivoca, passando da uno schieramento all’altro, prima con Ladislao I, successivamente passa dalla parte del Pontefice Urbano VI, che proprio grazie al suo intervento militare viene liberato dall’assedio di Nocera, quindi si schiera coi d’Angiò, per ritornare alla fine con Ladislao quando la vittoria di questi è ormai sicura. Quest’ultima scelta gli permette di ottenere il riconoscimento a Principe di Taranto. L’Orsini del Balzo e la sua signora fanno il loro trionfale ingresso nella Città dei Due Mari: adesso sono i più potenti feudatari del Regno di Napoli.

Preso possesso di Taranto, subito Raimondello provvede a fortificarla con nuove opere difensive, fra cui un’alta torre eretta nel 1404, di cui oggi resta solo una parte della Torre dell’Orologio, intorno alla quale sorge una vera cittadella militare, purtroppo smantellata alla fine del 1800 perché considerata retaggio dell’epoca feudale. A San Pietro in Galatina, invece, provvede ad ingrandirla oltre ad iniziare la costruzione della Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria con relativi convento ed ospedale annessi, dove custodire la reliquia della Santa portata dal monastero sul Sinai, secondo le disposizioni della Bolla Papale precedentemente emessa a Genova da Urbano VI, dopo essere stato liberato a Nocera. A Soleto invece fece erigere la spettacolare guglia.

L’enorme potere concentrato nelle mani di Raimondello non tarda, però, a scatenare l’odio degli altri signori, in particolare quello di Bernabò Sanseverino, Signore di Nardò, ma non solo, anche il sovrano Ladislao I d’Angiò-Durazzo comincia a contrastarne la politica con una certa ambiguità, sino a quando, nel 1405, il Principe di Taranto e Conte di Lecce, Soleto e Galatina non si schiera apertamente con la rinnovata causa dei d’Angiò, insorgendo contro il sovrano. È di nuovo guerra, tuttavia, proprio mentre si appresta a muovere le sue armate verso Taranto per arrestare l’offensiva del re, Raimondello muore a Lecce il 17 gennaio 1406. Sarà Maria d’Enghien adesso a difendere la piazza ed il Principato in memoria dell’amato marito …

Cosimo Enrico Marseglia

