Emiliano: “Regione sostiene comune di Lecce per eventi culturali legati a festa S. Oronzo”

La Regione Puglia rinnova il suo impegno a favore della promozione culturale e turistica del Salento e sostiene il settore con determinazione: lo ribadiscono il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane.

“La festa di Sant’Oronzo è la celebrazione più sentita dalla città di Lecce, coinvolge ogni anno migliaia di persone tra cittadini e visitatori e rappresenta un momento di grande spiritualità e aggregazione per la comunità salentina”, dichiara Emiliano che aggiunge: “c’è una stretta collaborazione con il Comune di Lecce. Regione Puglia e Pugliapromozione sono in campo nel sostenere gli eventi culturali che accompagnano le celebrazioni di Sant’Oronzo. Grazie al co-markenting con la Regione Puglia, Lecce potrà vivere giorni di festa e cultura, rendendo omaggio alle proprie tradizioni e riaffermando il suo ruolo di faro culturale e turistico non solo per il Salento, ma per l’intera Puglia.”

“Siamo certi che il culmine della festa, con il concerto del maestro Albano Carrisi, sarà un momento di gioia e condivisione, capace di unire sotto il cielo salentino le voci e i cuori di migliaia di persone. Il nostro impegno – conclude il presidente Emiliano – non si limita solo alla promozione della città di Lecce, ma abbraccia in egual misura tutti i capoluoghi della regione, luoghi di storia, arte e bellezza che meritano di essere promossi e sostenuti con la stessa dedizione. Continuiamo a lavorare instancabilmente per garantire la promozione turistica e culturale di ogni città pugliese, affinché ciascuno dei nostri centri storici possa splendere e offrire a cittadini e visitatori un’esperienza autentica e indimenticabile.”

“Non possiamo dimenticare – aggiunge l’assessore Lopane – che, proprio in questi giorni, la Regione Puglia è chiamata a sostenere un altro evento di straordinaria importanza: la Notte della Taranta. Questo Concertone, storico e iconico, quest’anno in diretta su Rai3, rappresenta una delle manifestazioni più significative del nostro patrimonio culturale, un appuntamento che, anno dopo anno, richiama l’attenzione del mondo intero sul fascino senza tempo della nostra musica popolare. Siamo qui, al fianco del Salento, per ribadire il nostro impegno a sostegno di questo evento di grande rilevanza, consci che la cultura è il vero motore della crescita e dell’identità dei nostri territori e un potentissimo strumento di marketing turistico. Quest’estate, la Regione Puglia ha dimostrato con vigore il proprio sostegno all’intero comparto turistico del Salento attraverso campagne di comunicazione mirate, promosse da Pugliapromozione, abbiamo tra l’altro difeso e valorizzato la bellezza delle nostre località, come la splendida città di Gallipoli, mettendo in luce non solo le sue bellezze naturali e architettoniche, ma anche il suo spirito di accoglienza. Infine, desideriamo ricordare con gratitudine e soddisfazione i numerosi “grandi eventi” che hanno animato e animeranno il Salento in questa stagione 2024. Concerti, manifestazioni, festival culturali e artistici hanno costellato le notti salentine, arricchendo l’offerta turistica e dando vita a un’estate senza precedenti: ogni angolo del Salento ha risuonato di musica, arte e cultura, enogastronomia, confermandosi ancora una volta come una delle mete più ambite e affascinanti del Mediterraneo.

In chiusura, desideriamo ringraziare tutti coloro che stanno contribuendo a rendere possibile questa straordinaria stagione turistica, iniziata prestissimo in primavera e che traguarderà l’autunno, dagli amministratori locali agli operatori turistici, dagli artisti agli instancabili lavoratori del settore culturale e turistico. Grazie al vostro impegno e alla vostra passione, la Puglia continua a brillare, rafforzando la sua immagine di terra di cultura, accoglienza e bellezza”.