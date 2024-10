Capone al cantiere del reparto ospedaliero per i disturbi alimentari: “Lavori quasi finiti, ci hanno assicurato l’inaugurazione a dicembre”

La presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso il cantiere dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove sono in corso i lavori di ultimazione del reparto dedicato ai pazienti che soffrono di disturbi alimentari. “Abbiano verificato che i lavori proseguono alacremente, sono stati fatti tutti gli impianti necessari e tra qualche settimana saranno ultimati – spiega Capone – L’ingegnere dell’area tecnica della Asl di Lecce, Gianluca Pisani, ci ha assicurato che a dicembre il reparto sarà inaugurato e subito dopo operativo. Si tratta di una buona notizia che permetterà al centro dei disturbi alimentari di Lecce, hub regionale, terzo centro in Italia, a poter affrontare anche i casi più gravi che necessitano il ricovero, arrestando così il viaggio della speranza di numerose pazienti, soprattutto donne, costrette a recarsi in altri centri con profondi disagi anche alle loro famiglie”.

Intanto proseguono anche le procedure per l’avvio dei lavori per la realizzazione e l’ampliamento del Centro residenziale dei disturbi alimentari di Lecce. “Anche per questo abbiamo avuto rassicurazioni dalla Asl – aggiunge la Presidente – La prossima settimana sarà firmato il contratto con l’aggiudicatario dei lavori. Nel cronoprogramma, salvo intoppi, è prevista la conclusione delle opere a luglio prossimo. Il centro residenziale andrà a potenziare i servizi già offerti dalla struttura guidata dalla dottoressa Caterina Renna, che in questi anni con operatori specializzati, ha aiutato numerose famiglie che da tutta Italia si sono rivolte al centro salentino”.