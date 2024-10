Carenze Pta Maglie, il punto su carenze in Commissione Sanità. Pagliaro: “Poco è cambiato rispetto a mia ispezione di 8 mesi fa”

“A parte il centro di riabilitazione ad alta tecnologia e robotica che dovrebbe sorgere entro fine 2025 al piano terra ristrutturato, restano pressoché irrisolte le criticità dell’ex ospedale di Maglie, che evidenziammo a seguito della nostra visita ispettiva del febbraio scorso” lo dichiara in una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Da quanto è emerso nell’audizione in Commissione Sanità, convocata su mia richiesta, ben poco è stato fatto in questi otto mesi per colmare tante carenze di organico e strumentali, per rinnovare gli apparecchi diagnostici obsoleti e rimettere in attività gli ambulatori chiusi per mancanza di specialisti, per aumentare e migliorare l’assistenza agli utenti di questo presidio territoriale che ospita anche la sede del distretto sociosanitario a servizio di ben 12 comuni. Dal dottor Cosimo Esposito, coordinatore delle attività territoriali della Asl, abbiamo avuto riscontro a tutte le nostre domande, ma sono risposte che non possono lasciarci soddisfatti perché ripropongono giustificazioni già sentite mille volte: la difficoltà di reperire medici, soprattutto specialisti; la difficoltà di riorganizzare spazi spesso molto datati; la necessità di non sovrapporre servizi sullo stesso territorio, mentre noi sosteniamo che ogni presidio debba offrire servizi diagnostici essenziali, soprattutto alla popolazione più anziana e fragile che non ha la possibilità di spostarsi in autonomia. Motivazioni ragionieristiche che cozzano con il diritto alla salute dei cittadini, nel silenzio di un presidente-assessore alla Sanità che non dà risposte sulla necessaria riorganizzazione di una rete sanitaria regionale molto deficitaria, soprattutto nel Salento. Nella sola Asl di Lecce sono state tagliate 4mila ore di specialistica negli ultimi tre anni e mezzo.

Tornando a Maglie, per il potenziamento dei servizi di prossimità ci siamo sentiti ripetere la solita favola del piano investimenti, praticamente un libro dei sogni senza nulla di certo. Di fatto manca un radiologo e resta in stand by l’apparecchio RX trasferito dal presidio di Martano. Buone notizie per la Chirurgia plastica, che era chiusa a febbraio, grazie all’arrivo di un nuovo specialista. Continua ad operare bene il day service di Oculistica, nonostante non sia arrivato il secondo autorefrattometro richiesto da tempo, che potrebbe consentire di aumentare il numero degli interventi. Nulla di nuovo per l’Ospedale di Comunità, l’Udt per pazienti non autosufficienti: struttura inaugurata più volte ma mai entrata in funzione, sempre per mancanza di personale. Entro marzo 2026 nella Asl Lecce è prevista l’attivazione di diverse strutture come questa con fondi Pnrr, ma di fatto al momento funzionano solo a Nardò e Campi Salentina. Quanto ai problemi di sicurezza per gli operatori del Consultorio, ci è stato risposto che è un’emergenza diffusa.

Ancora non c’è una data per l’attivazione del nuovo ambulatorio per patologie croniche, e la carenza di specialisti frena il progetto.

Una data di consegna per il Centro riabilitativo finanziato con l’eredità Carrapa incassata dalla Asl ad agosto scorso, invece, c’è: dicembre 2025. Ci è stata fornita dalla dirigente del Dipartimento di Riabilitazione, la dottoressa Cristina Maria Del Prete, che ha parlato con entusiasmo delle apparecchiature all’avanguardia di cui la struttura sarà dotata e che resteranno in custodia finché palestra e ambulatori non saranno ultimati. Speriamo che questo possa davvero diventare un fiore all’occhiello del Pta di Maglie, che continua a perdere pezzi e a svuotarsi. Facciamo un nodo al fazzoletto e seguiremo gli sviluppi del cantiere. Per Maglie, come per tutte le strutture territoriali, non ci rassegniamo allo smantellamento e pretendiamo servizi di prossimità efficienti, come promesso più volte dal presidente Emiliano”.