Dopo la Liguria dove va il Centrosinistra? Fitto e L’Unione Europea. Poli Bortone e la destra a Palazzo Carafa

Abbiamo incontrato Umberto Uccella all’indomani del voto ligure, per focalizzare la situazione italiana ed europea

D. Allora Umberto, abbiamo sotto mano il risultato delle elezioni liguri. Voto anticipato, a causa dello scandalo Toti, con il centrosinistra dato in vantaggio da tutti i sondaggi e, invece, vince Bucci. Che cosa è successo secondo te?

R. Naturalmente non sono in grado di dare una risposta esauriente e di fare, cioè, un’analisi accurata del voto. A occhio e croce, credo che quel vantaggio del centrosinistra nei sondaggi che tu richiami sia stato vanificato dalle polemiche distruttive che in questo mese hanno caratterizzato il confronto nel campo progressista. Tutto questo, poi, dentro un contesto che vede, ancora una volta, una mancata partecipazione al voto di più della metà degli elettori. Sono due fronti su cui la sinistra ha bisogno di riflettere a fondo.

D. Veniamo, però, alle polemiche nel centrosinistra. A che cosa ti riferisci?

R. Beh è noto a tutti che, in questo mese, c’è stata una gragnuola di colpi che si è tentato di assestare al PD. Prima, Conte va da Vespa e dichiara la fine del “campo largo” (formula pessima, tra l’altro), poi, in vista del voto emiliano, inscena una campagna ossessiva su Renzi-non

Renzi. Poi, ancora, senza che il PD gliene desse motivo, va a dire che lui non è un cespuglio di Elly Schlein. Gli elettori del centrosinistra – il nostro popolo – sono estremamente sensibili al richiamo unitario e detestano le spinte volte a mettere in discussione la coesione dell’alleanza. Non è un caso che il “sono testardamente unitaria”, detto e ridetto dalla nostra segretaria, abbia avuto ed abbia grande riscontro. Insomma, il M5S è un alleato importante, ma deve darsi una regolata, deve capire che in una coalizione si sta in condizioni di pari dignità. Che significa uguale peso specifico di ogni forza e, dunque, proporzionalità dei rapporti di forza. La rana di Fedro, per volersi fare bue, schiattò.

D. Dunque, tu dici che la leadership della coalizione spetta al PD?

R. Non ho mai sentito che Elly Schlein l’abbia rivendicata. Non è un tema di oggi. Ora, il tema è la costruzione dell’alleanza sui contenuti. Questo si deve fare da qui alle prossime elezioni politiche. Sapendo che, al momento, ci sono altre due impegnative scadenze elettorali regionali, in Emilia-Romagna ed in Umbria. Anche queste risentiranno del clima che si respirerà nel centrosinistra. Per cui, è d’obbligo abbassare i toni e dare dimostrazione che l’unita’ tra le forze del campo progressista è un bene da preservare e da rendere efficace sui programmi.

D. Ecco, veniamo ai programmi. Non ti pare che, per esempio, sulla politica estera vi siano differenze di non poco conto?

R. Quelle differenze non sono affatto incolmabili. Sul Medio Oriente, centrale è il tema del cessate il fuoco. Mettere fine alla carneficina di innocenti nella Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano. Ci vuole un’azione diplomatica, ma c’è bisogno anche di decisioni forti. Fermare l’invio di armi a Netanyahu ed imporgli, lungo questa via, un negoziato che abbia lo scopo di riconoscere lo Stato di Palestina. Qui, è il governo Italiano ad essere talmente timido di urtare il governo israeliano da non avere nessun ruolo in quella crisi.

D. E sul conflitto russo-ucraino?

R. Qui, l’Europa è del tutto assente oppure non è capace di uscire da una sorta di disco rotto. Non è in discussione, naturalmente, il sostegno a Kiev. Anche in termini di fornitura di armamenti, purché non abilitati a colpire in Russia, proprio per evitare un’excalation irreversibile. Ma questo è tutt’altro rispetto al sostegno acritico al cosiddetto “piano per la vittoria” di Zelensky. Ed è tutt’altro rispetto alle voci di coloro che invocano un ulteriore isolamento della Russia. Che vuol dire? Si può pensare di vincere una guerra con una potenza nucleare? E l’isolamento della Russia porta al negoziato? Niente di tutto questo. Quando c’è una guerra, la trattativa si fa con i nemici e il negoziato prevede che al nemico si riconosca anche qualche ragione. Ecco, l’Europa e le sue istituzioni sono in grado di compiere questa svolta? Di essere un protagonista vero sulla scena mondiale? Trump potrebbe vincere le elezioni americane e tutto si può pensare tranne che l’Europa possa diventare la serva sciocca di un atlantismo segnato dalla prepotenza e dal nazionalismo più esasperati della sua possibile, nuova leadership.

D. A proposito di Europa, come vedi la nomina della Commissione ed in particolare il voto per Fitto commissario?

R. Ursula von der Leyen, dopo la sua elezione avvenuta grazie ad una maggioranza di centro-sinistra – PPE, S&D, Liberali e Verdi – ha inopinatamente voluto spostare verso destra l’asse della Commissione. Subendo l’influenza di parte del PPE che, sul tema decisivo della transizione ecologica, ha più affinità con le destre sovraniste e populiste. È in questo quadro che è maturata, non la nomina a Commissario di Fitto, che è comunque espressione di un paese fondatore dell’UE, ma la sua nomina ad una delle vicepresidenze esecutive. È qui che è più che fondata l’obiezione politica secondo la quale gli incarichi più squisitamente politico spettino solo ed esclusivamente alle forze di maggioranza. Fitto è di FDI e, nel Parlamento europeo, è espressione di ECR (Conservatori), forza sovranista, di destra. Tra quelle che sono all’opposizione e frenano ogni processo di integrazione politica che, pure, è nel programma della maggioranza di centrosinistra. Non c’è, perciò, alcuna ragione perché Fitto abbia un incarico politico nella Commissione europea.

D. Torniamo in Italia. Verso la manovra economica del governo qual è l’orientamento del PD e del centrosinistra?

R. Questo è un punto nevralgico della costruzione stessa dell’alternativa al governo Meloni. Perché è

quel terreno dei contenuti che sarà essenziale per sfidare la destra. È il terreno che contiene le tracce di un programma alternativo. La manovra è pessima. Pochi soldi, a causa del nuovo patto di stabilità europeo che Meloni e Giorgetti hanno dovuto ingoiare senza fare storie. Pochi soldi e male impiegati. La sanità. È di fatto definanziata. Medici e infermieri sono sul piede di guerra e faranno una grande manifestazione. Solo 880 milioni sono previsti per 2025. Mentre 4,5 milioni di persone non si curano più, crescono le liste d’attesa e mancano decine di migliaia di operatori nelle strutture pubbliche. Mai la sanità aveva toccato un punto così basso di finanziamenti: appena il 6% del PIL. Per non dire della scuola che sarà depauperata di migliaia di insegnanti e impiegati. Insomma, tutto lascia pensare che il governo di destra agisca per depotenziare il welfare in favore dei privati. Sulle pensioni minime, poi, Meloni è arrivata alla vera e propria provocazione: un aumento di tre euro al mese. Un’indecenza.

D. L’opposizione su che cosa costruirà la sua piattaforma alternativa?

R. Credo che saranno centrali sanità, istruzione e lavoro, con il rilancio del tema del salario minimo. Sulla sanità, mi è parsa forte e quanto mai opportuna la critica di Elly Schlein. Quella di aver buttato quasi un miliardo di euro sugli hotspot per i rimpatri dei migranti in Albania. Risorse che sarebbero potute essere utilizzate per l’assunzione di medici e infermieri e per accorciare i tempi delle liste d’attesa.

D. A proposito di Albania, lo scontro tra politica e magistratura ha toccato toni quasi mai raggiunti.

R. Non c’è uno scontro tra politica e magistratura. C’è, invece, l’aggressione del governo ai giudici che, rispettando la normativa europea, sovraordinata a quella nazionale, hanno disposto che fossero riportati in Italia i 16 migranti che, diversamente, sarebbero stati destinati a tornare

in Paesi non considerati sicuri sulla base della sentenza del 4 ottobre della Corte di Giustizia Europea. Qui, Meloni, Salvini & company hanno dato il meglio di sé. Credono che il nostro sistema democratico non sia fondato sulla separazione dei poteri e sulla loro reciproca autonomia. Salvini, poi, processato a Palermo per sequestro plurimo di persona, per il caso di Open Arms, ha inscenato una gazzarra indecente davanti al tribunale, cianciando di difesa dei confini. Siamo alla paranoia. Questa è una destra che non si accontenta del cambio di governo, vuole il cambio di sistema. E lo persegue con il premierato elettivo, con la separazione delle carriere in magistratura e con l’Autonomia differenziata per le Regioni.

D. Siamo all’ultima domanda. Come valuti questi primi mesi di governo di Poli Bortone a Lecce?

R. Mamma mia! Dici governo? Poli Bortone si comporta come chi ha vinto, non un’elezione amministrativa, ma una partita di asso pigliatutto. Con una mezza manciata di voti in più, molto concentrati, chissà perché, nel quartiere “Frigole”, smonta tutto. Dai percorsi ciclabili, ai conti del Comune. Da un lato, abbiamo visto la distruzione materiale dei cordoli ai bordi delle strade cittadine. Dall’altro la denuncia sui conti, con il sospetto quasi maniacale di irregolarita’ contabili da parte dell’amministrazione precedente. Poli Bortone sembra imitare così l’Underdog di Meloni. Come se mai avesse messo piede a Palazzo Carafa, si comporta come un capo novello che ha il rovello un po’ infantile di cancellare ogni traccia del passato recente. Laddove quel passato recente è rappresentato dai “leninisti” che lei avrebbe “cacciato” dal governo della città. I fatti, però, hanno la testa più dura della sua messinscena e, più prima che poi, i cittadini se ne renderanno conto.