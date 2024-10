Gran premio giovanissimi di karate, buoni risultati per la squadra del maestro Vito Barletti

Si è svolta questo fine settimana a Noicattaro una gara Regionale denominata Gran Premio Giovanissimi di Karate. Per molti ragazzi era l’esordio in una competizione a questo livello. Giovani atleti provenienti da tutta la Puglia si sono cimentati nella specialità del Kumite (combattimento).

La competizione si è svolta in maniera tranquilla e divertente assolutamente senza alcun incidente rispettando le regole di una gara tanto partecipata. Oltre 200 atleti si sono contese le medaglie ed i podi nelle varie categorie. Per Lecce erano presenti i ragazzi della palestra ATHLON allenati dal Maestro Vito Barletti.

Sono riusciti a conquistare il primo posto :

Antonio Scrimieri nella categoria-40 kg

Gabriele Saponaro nella categoria -45 kg

Laura Miglietta nella categoria – 40 kg

Hanno conquistato invece la medaglia di bronzo :

Eva Jancusova categoria +47 kg

Gaia Scarafile categoria -32 kg

Jacopo Accoto categoria -32 kg

“Questo è solo l’inizio di un lungo percorso di crescita agonistica e personale dove determinazione, sicurezza, fantasia ed umiltà vengono messe in pratica per cercare di ottenere non solo un campione, ma far crescere in modo sano ed equilibrato i nostri praticanti” – dichiara il maestro Barletti.