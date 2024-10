Promessi Sposi, la Puglia che ama era tutta qui

La fiera dedicata al matrimonio più grande e itinerante del Sud Italia si è svolta all’interno di due padiglioni di 4.000 mq, che sono diventati l’elegante e raffinata ambientazione per una bellissima festa del wedding. Migliaia di proposte in vetrina e ospiti famosi hanno catturato il cuore del pubblico, in particolare domenica quando abbiamo avuto in fiera Manila Nazzaro con il neo marito Stefano Oradei nello stand di Diamond Couture.

Grande soddisfazione e tanto entusiasmo tra le aziende di un comparto che negli ultimi due anni sta vivendo una nuova e prospera era, caratterizzata sia dalla voglia di sposarsi, che è sempre più forte, sia dall’attenzione che il territorio pugliese sta avendo in tutto il mondo come scenario perfetto per i matrimoni, locali, di altre regioni e anche esteri, nonché per i matrimoni LGBTQ+.

“Siamo molto soddisfatti di questa edizione salentina del nostro evento”, afferma Gaetano Portoghese, Patron della manifestazione, “che ogni anno ci riempie di orgoglio per come è presa d’assalto dalle coppie di futuri sposi. Siamo anche impressionati dalla qualità dell’esposizione, ogni volta sempre maggiore dell’anno precedente, ciascun operatore quest’anno ha dato il meglio nell’allestire il suo spazio e il risultato è stato scenograficamente sorprendente. In fiera abbiamo accolto aziende storiche del settore e anche nuovissime leve, certi che unire tradizione a innovazione sia l’unica chiave per progredire ed essere visibili in un mondo globalizzato. Ora testa a Bari, abbiamo un Salone Internazionale da inaugurare la prossima settimana!“.

Promessi Sposi, infatti, non si ferma qui! Dal 31 ottobre al 3 novembre si trasferisce a Bari, dove la rassegna è un SALONE INTERNAZIONALE. E proprio da Bari si parte per disegnare gli scenari futuri del Wedding Tourism! Doppio appuntamento con il Destination Wedding: in fiera si apre la prima edizione di “International Wedding Summit” che vedrà 17 wedding planner americani pronti a scoprire le bellezze della Puglia e delle sue aziende, e poi dal 7 al 10 novembre presso Masseria Torrepietra a Monopoli la seconda edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, un brand di proprietà di Pubblivela, che rappresenta la nuova frontiera del turismo pugliese, quella dei matrimoni di destinazione. Nel corso dell’evento a Monopoli saranno ospitati da noi altri 17 wedding planner italiani e stranieri (USA, Emirati Arabi, Kuwait, Francia, Inghilterra, Russia), grandi nomi che si occupano di incoming e outgoing, interessati a lavorare con i fornitori della regione per indirizzare le coppie di sposi, loro clienti, a pronunciare il “sì” proprio in Puglia. In entrambi gli appuntamenti internazionali in nostri 34 wedding planner saranno protagonisti di fam trip in giro per le sale ricevimenti e strutture ricettive pugliesi, nonché di incontri B2B con le aziende del settore del wedding, pronte a conquistarli con le loro produzioni.

Da Promessi Sposi Puglia si scrive il futuro del Wedding italiano!