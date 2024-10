“Troppi incidenti negli ultimi anni”. Gli attraversamenti pedonali all’attenzione della commissione consiliare Traffico

LECCE – Domani, giovedì 24 ottobre, alle 11.30, nella riunione della commissione consiliare Traffico, convocata dal presidente Luigi Quarta Calosso a Palazzo di Città, si farà il punto sulla situazione degli attraversamenti pedonali. <I recenti fatti di cronaca ci obbligano ad analizzare molto attentamente la situazione degli attraversamenti pedonali in città – dice il presidente Quarta Colosso – Negli ultimi anni, infatti, abbiamo assistito ad un crescente numero di incidenti stradali, spesso gravi, che hanno riguardato i pedoni sui viali centrali ma anche lungo strade secondarie e in quartieri periferici.

Ho richiesto la presenza dell’assessore Giancarlo Capoccia e del comandante della polizia locale, Donato Zacheo, per conoscere la situazione attuale e le criticità relative alla sicurezza pedonale>. Il presidente chiede anche di studiare strategie risolutive. <E’ necessario intervenire con una progettualità a lungo termine – evidenzia Quarta Colosso – che prenda in considerazione l’insieme della rete urbana centrale e periferica, al fine di mitigare concretamente i rischi per i pedoni. Sono certo che l’assessore Capoccia ed il comandante Zacheo prenderanno provvedimenti immediati per le aree più critiche della città ed avvieranno un dialogo produttivo e costruttivo con la Commissione>.

<Mi preme sottolineare come la nostra attenzione sarà sempre rivolta alle problematiche della sicurezza stradale – conclude il presidente della Commissione – Questa Amministrazione si è già attivata, e continuerà a farlo, con attività di sensibilizzazione, prevenzione ed intervento>.