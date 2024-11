“Galattica – Rete Giovani”, un nuovo Portale web per dare spazio ai giovani pugliesi

Un’interfaccia virtuale della rete dei 96 Nodi territoriali della rete Galattica – Rete Giovani Puglia, il progetto promosso dalle Politiche giovanili della Regione Puglia, per offrire servizi fisici e virtuali ai giovani pugliesi.

È il nuovo portale web di Galattica, presentato questa mattina in conferenza stampa a Lecce,uno strumento concepito per fornire una esperienza innovativa di esplorazione delle opportunità e degli strumenti utili per accompagnare la crescita personale e professionale dei giovani pugliesi, favorendo un percorso personalizzato.

Il Portale Galattica, infatti, non si limita a censire e raccogliere tutte le opportunità per i giovani offerte dal livello locale a quello europeo, ma attraverso un recommender system, è concepito per orientare la ricerca di informazioni sulla base del profilo dell’utente che nel corso della navigazione esprime propensioni, vocazioni, desideri e interessi che vengono elaborati dal sistema per indirizzarli verso la soluzione più idonea.

Il portale contempla una vasta copertura di contenuti: 25 temi organizzati in 6 macroaree (Cultura e Creatività, Benessere, Formazione e Studio, Impegno civile, Lavoro, Mobilità), con una duplice modalità di fruizione:Guidata, con selezioni automatiche del sistema di raccomandazione;Libera, con cataloghi generali e la possibilità di cercare, filtrare e ordinare secondo numerosi criteri.

La struttura del portale prevede 4 sezioni:

Opportunità: offerta di bandi regionali, nazionali ed europei;

Strumenti: collezione di documenti e strumenti digitali per l’accrescimento delle competenze;

Ispirazioni: magazine di storie ispirazionali con protagonisti giovani pugliesi;

Eventi: calendario di eventi organizzati o ospitati dai nodi della rete.

Al momento il Portale ospita 53 opportunità attive, 48 strumenti e 45 storie ispirazionali da tutta la regione.

Il Portale è anche a servizio dei Nodi: non solo rappresenta una fonte informativa per gli operatori che accolgono i giovani in cerca di informazioni negli sportelli territoriali, ma contiene schede informative per ciascun Nodo (localizzazione e orari di apertura, contatti, galleria fotografica di spazi e attività, informazioni sui servizi e storie ispirazionali del territorio).

La registrazione al Portale – tramite Spid – consentirà un’esperienza d’uso altamente personalizzata e coerente su tutti i propri dispositivi, ma anche opportunità di accesso diretto alle future misure di Politiche Giovanili dell’Assessorato. E’ anche attivo un sistema di assistenza per chi non dovesse disporre delle credenziali Spid, attraverso la collaborazione con la rete dei Punti di facilitazione digitale della Regione Puglia.

Galattica è anche un portale collaborativo: è aperto ai contributi di agenzie e altri soggetti istituzionali, dei gestori dei Nodi, ma anche di tutti coloro che intendano proporre o segnalare contenuti di interesse generale per la comunità giovanile pugliese.

“Quando ho ricevuto la delega alle Politiche giovanili – ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci – da giovane che aveva avuto l’opportunità di beneficiare della misura Bollenti Spiriti, ho sentito forte la responsabilità di pensare ad un programma innovativo che tenesse conto delle esigenze, dei bisogni e dei desideri dei giovani di oggi che, come è giusto che sia, sono diversi da ciò che eravamo noi quando partecipammo a Bollenti Spiriti. Da qui il percorso partecipativo e l’ascolto che ci hanno portato a costruire una rete che è un hub fisico e virtuale e che oggi è composta da 96 Nodi distribuiti in tutta la regione, per un totale di 68.000 m² di spazi dedicati ai giovani e con il supporto di oltre 548 partner locali. Galattica rappresenta per noi un investimento concreto verso i giovani, che vogliamo siano non solo beneficiari di misure ma protagonisti della loro crescita e della loro vita. A noi il compito e il dovere di fornire strumenti utili che consentano loro di accedere a un ecosistema di opportunità, supporto e ispirazione. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti in questi primi due anni durante i quali oltre 15 mila ragazzi e ragazze hanno partecipato alla varie attività dei nodi. Adesso, non solo i Comuni che hanno terminato i primi 18 mesi di attività hanno già la possibilità di ripartire con un nuovo finanziamento, ma a breve saremo pronti per tre azioni centrali in questo percorso: il Servizio Civile Regionale, la Legge sui Giovani e una nuova misura di attivazione che consentirà a tutti i ragazzi, qualsiasi sia la loro formazione e le loro condizioni di partenza di promuovere interventi significativi per il territorio di appartenenza, imparando facendo e migliorando le loro competenze per costruirsi un futuro migliore”.

“Novantasei nodi di Galattica di cui 35 nella provincia di Lecce – ha dichiarato il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva – è un risultato che ci rende orgogliosi e che ci dice quanto bisogno ci sia da parte dei giovani e delle giovani di disporre di spazi, fisici e virtuali, in cui ricevere informazioni e conoscenze e in cui privilegiare quello scambio tra pari, fondamentale nella crescita di ciascuno. In questo i comuni salentini si sono fatti trovare pronti e hanno dato una risposta concreta garantendo ai ragazzi e alle ragazze la presenza di luoghi in cui promuovere opportunità e lasciarsi ispirare”.