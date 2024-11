“Il dubbio”, la compagnia teatrale “Gli Spettinati” in scena al cine-teatro Impero di Maruggio

MARUGGIO (Taranto) – Il gruppo teatrale “la filodrammatica maruggese”, in collaborazione con il comune di Maruggio e Fita Puglia, presenta la settimana edizione della rassegna teatrale regionale del “premio marubium”.

Questa sera, alle ore 21.00, presso il cine-teatro Impero di Maruggio, si terrà il terzo spettacolo (dei sei in concorso) intitolato “il dubbio”, di John Patrick Shanley, con la regia di Mario Lasorella, che sarà portato in scena dalla compagnia teatrale “Gli Spettinati” di Noci. La vicenda, ambientata nel 1964 in una scuola cattolica del Bronx, ruota attorno al conflitto tra Suor Aloysia, una preside rigida e tradizionalista, e Padre Flynn, un sacerdote moderno e affabile. La tensione nasce dal sospetto di Suor Aloysia che Flynn nutra un interesse inappropriato per Donald Muller, un ragazzo fragile e non integrato nella scuola. Flynn cerca di aiutare Donald, mentre Aloysia lo tratta con freddezza, convinta che il ragazzo non sarà mai accettato dai compagni. Un evento sospetto accende i dubbi: Donald torna da un colloquio con Flynn con l’alito che sa di alcool. Suor James, una giovane e ingenua insegnante, riporta l’episodio a Suor Aloysia, che affronta il prete con durezza. Flynn giustifica l’accaduto. Suor James accetta questa versione, ma Aloysia rimane convinta della colpevolezza del sacerdote. Aloysia parla con la madre di Donald, che le rivela le difficoltà del figlio, incluso il sospetto che sia omosessuale, e teme le conseguenze di uno scandalo. Nonostante ciò, Aloysia insiste, confrontandosi di nuovo con Flynn. La preside lo accusa di avere precedenti in altre parrocchie, basandosi su informazioni ricevute. Messo alle strette, Flynn rassegna le dimissioni, sostenendo comunque la sua innocenza. Dopo l’addio di Flynn, Suor Aloysia comincia a dubitare della colpevolezza del sacerdote, rimanendo con un senso di incertezza e ambiguità sulla verità. Per informazioni e prenotazioni riguardanti lo spettacolo, si possono contattare i seguenti recapiti telefonici: 3408756886 – 3804381842.