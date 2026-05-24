Alla scoperta del Salento: Oltre il tempo, la cripta del Crocefisso di Ugento. Viaggio nel silenzio della fede e del mistero

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Ci sono luoghi che non si visitano, ma si attraversano. Non si guardano soltanto, ma si ascoltano. Luoghi che parlano senza voce e insegnano senza parole.

E proprio come questi luoghi, la Cripta del Crocefisso si rivela più di un semplice sito da esplorare. Tra le distese assolate del basso Salento, dove la luce accarezza i muretti a secco e il vento racconta storie d’altri tempi, esiste un luogo che sembra sfuggire agli occhi, ma che lascia una traccia profonda nel cuore di chi sa fermarsi ad ascoltarne il silenzio.

Custodita nel grembo della terra ugentina, incastonata lungo l’antica via Sallentina, al crocevia tra Melissano e Casarano, la cripta che si rivela come uno scrigno di memorie, pronto a schiudersi solo per chi è disposto a percepirne il messaggio. Una volta varcata la soglia, si scende per ventidue gradoni e, improvvisamente, la luce si fa più soffusa, l’aria cambia, il silenzio avvolge e coinvolge. Gocce d’acqua accarezzano il viso, segnando l’inizio di un viaggio che va oltre lo spazio fisico, entrando in una dimensione più intima e profonda: diventa quasi un ingresso rituale, una discesa nel tempo religioso che sembra essersi fermato, cristallizzato in tracce di sacro.

Questa cripta rupestre, nata probabilmente come cappella votiva tra l’XI e il XIII secolo, accoglie il visitatore in uno spazio trapezoidale, una cavità naturale adibita a luogo di culto, con due colonne cilindriche che sorreggono il soffitto piatto, a soli due metri e trenta dal suolo e con pareti che sembrano trattenere millenni di preghiere sussurrate.

Il nome deriva dall’affresco della crocefissione datato presumibilmente al 1607, che impreziosisce l’unico altare presente e che ha dato identità non solo alla cripta ma a tutta la contrada. Sulle sue pareti si rincorrono visioni di fede, icone e simboli che delineano con delicata armonia una geografia pittorica dell’anima. È nelle immagini custodite dalla roccia che si riflette la profondità del sentire sacro di un’epoca rendendo la pittura preghiera tracciata nel tempo.

Si parte dall’affresco dell’Annunciazione sulla parete a sinistra dell’ingresso, datato XIII secolo e ritenuto dagli esperti il più antico, che rivela le linee morbide della pennellata bizantina: la Vergine, con tunica bianca e con la testa coperta da un velo rosso scuro, regge un fuso con la mano destra, mentre con la sinistra sfiora la conocchia, simboli che nell’iconografia bizantina rappresentano la verginità. In alto a destra dell’affresco è rappresentato l’arcangelo Gabriele che si rivolge a Maria. Segue il già citato affresco della Crocefissione sull’altare decorato frontalmente da frange e motivi giallo-ocra. Il piano dell’altare, scavato con maestria, accoglie un incavo rettangolare che sembra fungere da culla per la “pietra sacra”. Ai lati della croce, si stagliano le figure di San Giovanni e Maria Maddalena: il dipinto emana una carica espressiva così intensa da penetrare lo sguardo e toccare profondamente il cuore di chi vi si ferma. Adiacente alla Crocefissione si può ammirare l’icona di San Nicola benedicente in abito episcopale. Una forte sacralità viene trasmessa dal volto del Cristo Pantocratore dipinto come precisa Antonazzo Luciano in Ugento Sacra «poco oltre una pseudo colonna addossata al muro. È effigiato con lo sguardo profondo e severo mentre benedice alla greca, tenendo nella sinistra il rotolo della “Nuova Legge”». Sulla parete in fondo, di fronte all’ingresso, catturano l’attenzione l’immagine della Madonna della tenerezza che con la delicatezza e la dolcezza di una madre avvicina a sé la testa del figlio e l’affresco dei primi del 1300 della Vergine del giglio, rappresentata a figura intera, seduta sul trono, con sul braccio sinistro Gesù Bambino e nella mano destra in giglio simbolo di purezza. Queste icone mariane sembrano vegliare silenziosamente sul passaggio dei pellegrini, trasmettendo una sensazione di protezione, di pace e di appartenenza. Sulle pareti, poi, appaiono iscrizioni e simboli: parole e misteriosi segni incisi che vanno oltre la pura funzione religiosa, sfiorando forse il misterioso mondo del simbolismo templare e della sapienza ermetica. Un cerchio a croce, una stella a otto punte, figure enigmatiche, un pesce, pavoni, un toro con campanaccio, un volatile con testa umana, un mostro rosso con artigli: la ‘costellazione’ del soffitto diventa un bestiario fantastico, un codice visivo che fonde sacro e profano, inferno e paradiso, il cui senso può essere carpito solo dall’intuito o l’esperta competenza artistico-religiosa può decifrarne il significato più autentico. La simbologia della cripta è davvero straordinaria per la sua profondità e varietà, un vero e proprio viaggio tra segni e significati. Le pigne, che richiamano l’abbondanza e l’eternità, si uniscono alle melagrane, simbolo di fecondità e rinascita. I gigli stilizzati e gli scudi crociati rosso-neri, evocativi della tradizione cristiana medievale, arricchiscono ulteriormente questa ricca combinazione di simboli, creando un microcosmo in cui tradizione, sacralità e devozione popolare si intrecciano in una sinfonia visiva.

Tuttavia, la storia della cripta non si limita a questi significati antichi. Nel 2003, la cripta attraversa una nuova fase importante grazie al gesto di Maria Cino, vedova del dottor Vincenzo Jannella, che aveva acquisito la cripta nel 1941 da Manlio d’Amore, dei principi di Ruffano e marchesi di Ugento. Nel rispetto della volontà del consorte, nel 2003 la signora Cino decide di donare la cripta alla città di Ugento, restituendola alla comunità e portandola nuovamente all’attenzione pubblica dopo secoli di silenzio. Questo atto segna il passaggio da un periodo di privato possesso ad un ritorno alla gente, unendo la storia personale della famiglia Jannella con quella collettiva della comunità salentina.

Il restauro del 2004, che ha consolidato le strutture, riaperto l’accesso occidentale e valorizzato gli affreschi, è stato determinante per rendere di nuovo accessibile la cripta, consentendo a studiosi e visitatori di immergersi in questo straordinario patrimonio. Il recupero e la valorizzazione hanno permesso di preservare le testimonianze artistiche e religiose, facendone un luogo vivo di ricerca e di esplorazione.

Non è semplice né forse possibile descrivere il mondo di emozioni, sensazioni, sentimenti che sprigiona. Non è un luogo da leggere, ma da vedere. Ed ancora di più non è solo un luogo da vedere, ma da sentire: ogni dettaglio, ogni linea, ogni simbolo è un invito alla contemplazione, alla ricerca, all’ascolto. In un’epoca in cui tutto corre, la cripta chiede lentezza, rispetto, attenzione. È un viaggio interiore, un varco aperto nella roccia che conduce all’anima più profonda del Salento, dove il sacro ha preso forma nel silenzio e si è fatto colore, segno, memoria.

E così si esce da quella cripta come da un sogno antico, con negli occhi i colori della pietra e nel cuore un religioso silenzio che parla, che suggerisce. Si torna alla luce con passo più lento, come chi ha attraversato non solo un luogo, ma una soglia.

Perché là, dove il tempo ha deciso di fermarsi, qualcosa ci ha sfiorati: un respiro sacro, un mistero gentile, una bellezza che non chiede parole ma solo presenza.

E forse, in quel frammento di eternità, come un istante sospeso, abbiamo sfiorato quel confine invisibile dove l’anima si racconta senza bisogno di parole.

Fonte e per ulteriori approfondimenti: Antonazzo L., Ugento Sacra, Grenzi Editore, 2020.