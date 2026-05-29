Autovelox e Telelaser: ecco dove sono nel mese di giugno 2026

Sono disponibili i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla Polizia provinciale, tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di maggio.
CALENDARIO AUTOVELOX MESE DI GIUGNO 2026
01-06-2026
S.P. 18
07,00 -19,00
02-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
03-06-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
04-06-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
05-06-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 -19,00
06-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
07-06-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
08-06-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
09-06-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
10-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
11-06-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
12-06-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
13-06-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
14-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
15-06-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
16-06-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
17-06-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
18-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 -19,00
19-06-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
20-06-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
21-06-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
22-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
23-06-2026
S.P. 72
CASARANO – UGENTO
07,00 – 19,00
24-06-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
25-06-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
26-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
27-06-2026
S.P. 362
LECCE – GALATINA
07,00 – 19,00
28-06-2026
S.P. 18
GALATINA – COPERTINO
07,00 – 19,00
29-06-2026
S.P. 72
UGENTO – CASARANO
07,00 – 19,00
30-06-2026
S.P. 297
MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO
07,00 – 19,00
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giorni
festivi compresi
S.P. 04
LECCE – NOVOLI
KM 5+760 in direzione Lecce
00,00-24,00
CALENDARIO TELELASER MESE DI GIUGNO 2026
01-06-2026
S.P. 59
PALMARIGGI – MINERVINO
07,00 – 19,00
02-06-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTOCESAREO
07,00 – 19,00
03-06-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
04-06-2026
S.P. 367
MEDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
05-06-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
06-06-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
07-06-2026
S.P. 87
OTRANTO – PORTO BADISCO
07,00 – 19,00
08-06-2026
S.P. 102
CAMPI Sal. – SAN DONACI
07,00 – 19,00
09-06-2026
S.P. 236
SURBO – CASALABATE
07,00 – 19,00
10-06-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
11-06-2026
S.P. 193
PRESICCE – LIDO MARINI
07,00 – 19,00
12-06-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
13-06-2026
S.P. 367
MEDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
14-06-2026
S.P. 15
VEGLIE – NOVOLI
07,00 – 19,00
15-06-2026
S.P. 87
OTRANTO – PORTO BADISCO
07,00 – 19,00
16-06-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
17-06-2026
S.P. 236
SURBO – CASALABATE
07,00 – 19,00
18-06-2026
S.P. 48
MARTANO – SOLETO
07,00 – 19,00
19-06-2026
S.P. 59
PALMARIGGI – MINERVINO
07,00 – 19,00
20-06-2026
S.P. 90
GALATONE – S. M. AL BAGNO
07,00 – 19,00
21-06-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
22-06-2026
S.P. 48
MARTANO – SOLETO
07,00 – 19,00
23-06-2026
S.P. 17
NARDO‘ alla SS 101
07,00 – 19,00
24-06-2026
S.P. 119
LECCE – ARNESANO – LEVERANO
07,00 – 19,00
25-06-2026
S.P. 367
MEDIANA DEL SALENTO
07,00 – 19,00
26-06-2026
S.P. 87
OTRANTO – PORTO BADISCO
07,00 – 19,00
27-06-2026
S.P. 100
SQUINZANO – CASALABATE
07,00 – 19,00
28-06-2026
S.P. 21
LEVERANO – PORTOCESAREO
07,00 – 19,00
29-06-2026
S.P. 87 e 358
OTRANTO – SANTA CESAREA T.
07,00 – 19,00
30-06-2026
S.P. 119
LECCE – ARNESANO – LEVERANO