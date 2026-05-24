Comus Lecce: il salotto del gusto dove pizza gourmet e cucina d’autore si incontrano

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Esiste un luogo in cui il ritmo della città sembra rallentare, lasciando spazio al piacere della tavola e alla convivialità autentica. È qui che si inserisce Comus Pizza e Cucina, più di un semplice ristorante: un vero e proprio “salotto del gusto” a Lecce dove la tradizione pugliese incontra una visione contemporanea della ristorazione.

L’esperienza proposta da Comus si muove su un equilibrio preciso tra tecnica, ricerca e identità territoriale. Da un lato la pizza gourmet, dall’altro una cucina che valorizza mare e terra con approccio moderno ma radicato nella memoria gastronomica locale. Il risultato è un luogo che punta a trasformare ogni cena in un momento di condivisione.

Pizza e cucina da Comus sono due anime, ma con una sola identità. Il cuore del progetto è la pizza: impasto a lunga lievitazione, leggerezza e alta digeribilità, con un cornicione alveolato che accoglie ingredienti selezionati del territorio e non solo. Accanto, una cucina che non si limita alla tradizione, ma la rilegge con tecniche attuali e una forte attenzione alla stagionalità. Il tutto mantenendo prezzi popolari per consentire a tutti di gustare l’offerta.

Non è solo questione di piatti, ma di atmosfera: luci calde, servizio attento e un’idea di accoglienza che richiama la cultura dell’ospitalità del Sud Italia, dove il cliente non è ospite occasionale ma parte di un’esperienza.

Abbiamo incontrato il cuoco di Comus, Raffaele Caputo, per raccontare la filosofia che guida il progetto.

Raffaele, Comus viene definito un “salotto del gusto”. Cosa significa per voi?

“Significa creare un luogo in cui le persone non vengano solo a mangiare, ma a vivere un’esperienza. Vogliamo che chi entra si senta a casa, ma con un livello di attenzione e qualità alto. L’idea è quella di un ambiente conviviale, dove il cibo è il punto di partenza per stare bene insieme”.

La vostra proposta unisce pizza gourmet e cucina. Come nasce questa scelta?

“Nasce dal desiderio di non limitarci a un solo linguaggio gastronomico. La pizza è centrale, ma volevamo affiancarle una cucina capace di raccontare il territorio in modo diverso, più strutturato. Mare e terra convivono naturalmente nel nostro menu. Anche i dolci della casa li prepariamo rigorosamente nella nostra cucina”.

Quanto conta la materia prima nel vostro lavoro quotidiano?

“È fondamentale. Senza una materia prima di qualità non esiste identità in cucina. Lavoriamo molto con prodotti locali e stagionali, perché crediamo che il territorio del Salento abbia una ricchezza enorme da raccontare”.

Che tipo di esperienza volete che il cliente porti con sé dopo una cena da Comus?

“Ci piacerebbe che ricordasse soprattutto la sensazione di accoglienza. Il piatto è importante, ma lo è anche il sorriso, il servizio, l’atmosfera. Vogliamo che le persone tornino non solo per quello che hanno mangiato, ma per come si sono sentite”.

Comus Pizza e Cucina si inserisce così nel panorama gastronomico di Lecce come un luogo dedicato alla convivialità contemporanea: una cucina che non rinuncia alla tradizione, ma la reinterpreta con consapevolezza.

È uno spazio pensato per cene tra amici, famiglie, serate informali e momenti in cui il cibo diventa occasione di incontro. La carta dei vini completa l’esperienza, con etichette selezionate per accompagnare ogni proposta del menu.

In un territorio dove la cucina è cultura prima ancora che consumo, Comus prova a raccontare una verità semplice: mangiare bene è importante, ma condividere il tempo a tavola lo è ancora di più.