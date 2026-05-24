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Comus Lecce: il salotto del gusto dove pizza gourmet e cucina d’autore si incontrano

di Clarissa Rizzo

Un progetto gastronomico nato dall'idea di Rosy, Alessandro e Raffaele, che unisce pizza gourmet, cucina contemporanea e accoglienza autentica nel cuore di Lecce

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
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