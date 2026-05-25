Il Comune di Diso regala oltre 150 volumi alla Biblioteca del plesso scolastico di Marittima

DISO (Lecce): Con una delibera del 12 maggio scorso, la Giunta Comunale con a capo il Sindaco Salvatore Coluccia, ha deciso di ampliare l’offerta della Biblioteca della Scuola di Marittima garantendo alle studentesse e agli studenti una rosa di ben 150 titoli che spaziano dalla narrativa e alla saggistica, tra storie, natura e fantascienza. È lo stesso atto deliberativo a illustrare la motivazione di fondo del gesto: “il Comune di Diso -si legge tra le premesse della Delibera-, nel perseguire lo sviluppo e l’interesse generale della propria comunità e soddisfare i bisogni collettivi, collabora con istituzioni pubbliche e private alla realizzazione di iniziative meritorie e di valore sociale e culturale”. Pertanto, proprio guardando al bisogno essenziale della crescita culturale delle giovani generazioni, cogliendo la felice coincidenza del mese di maggio dedicato alla lettura, su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Nuzzo, il Comune si è fatto carico di fornire la piccola biblioteca scolastica di numerosi volumi attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito con la Scuola.

La Dirigente Scolastica, Professoressa Saveria Rita Assalve, da subito dimostratasi entusiasta dell’iniziativa, attesta che «un libro è un ponte verso il futuro. Il mio primo anno alla guida di questo Istituto Comprensivo si arricchisce di un momento di straordinario valore. Accolgo con profonda gratitudine questo generoso gesto dell’Amministrazione Comunale di Diso-Marittima. Come diceva Gianni Rodari, “Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo”. Questa donazione non arricchisce solo gli scaffali della nostra biblioteca, ma cementa quell’alleanza educativa tra Scuola e Comune indispensabile per coltivare i cittadini del domani. Quando le istituzioni uniscono le forze, il territorio diventa una grande aula a cielo aperto capace di offrire ai nostri alunni gli strumenti migliori per crescere liberi, critici e consapevoli.» Entusiasta anche il Sindaco Salvatore Coluccia, il quale dichiara che «la crescita umana e culturale delle ragazze e dei ragazzi è tra i principali obiettivi che un buon amministratore pubblico deve perseguire quotidianamente. Ecco perché abbiamo potenziato, negli ultimi anni, l’ufficio comunale preposto alla pubblica istruzione.

Mettere a disposizione i volumi nella Biblioteca Scolastica è un modo per andare incontro alle effettive esigenze del Territorio e, in questo caso, dei più piccoli. Ringrazio a tal proposito il Dottor Eugenio Chetta per aver curato, sin dall’inizio, ogni fase dell’iter amministrativo utile al raggiungimento di questo risultato. Ora aspettiamo i frutti di questa nostra azione educativa i cui benefici non ricadranno unicamente all’interno della Scuola, ma su tutta la Comunità disino-marittimese».

La cerimonia con la firma simbolica del contratto di comodato d’uso dei libri si terrà proprio negli spazi della Biblioteca della Scuola di Marittima, mercoledì 27 maggio alle ore 11.00. Interverranno la Dirigente Scolastica Professoressa Saveria Rita Assalve, il Sindaco del Comune di Diso Salvatore Coluccia con l’Assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Nuzzo e gli altri membri della Giunta e del Consiglio Comunale, e il Dottor Eugenio Chetta che come responsabile unico dei procedimenti legati alla Pubblica Istruzione, ha curato le diverse fasi propedeutiche alla concessione.