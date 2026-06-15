La ricetta del giorno: Gnocchi di patate

Ingredienti per 4 persone:

1 kg. di patate

farina 00 q.b.

Procedimento:

Dopo averle lavate, lessare le patate con tutta la buccia in abbondante acqua nché non saranno cotte. Una volta cotte, sbucciarle e passarle al passaverdura. Mettere le patate in una ciotola e aggiungete farina 00 qb. Amalgamare il tutto fino ad ottenere un impasto compatto. Tagliare un pezzo di impasto e stenderlo in modo da formare una striscia di pasta lunga 2 cm di diametro, tagliarla a tocchetti e passarli o sulla parte interna della grattugia o forchetta. Passare gli gnocchi su un po’ di farina in modo che non si appiccichino tra loro. Lessarli in abbondante acqua salata. Buttarli nell’acqua poco per volta e quando salgono a galla scolarli e condirli con burro, parmigiano e sugo di pomodoro.