L’almanacco di oggi 24 maggio

Il Santo del giorno: Santa Susanna. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Tira cchiù nu pìlu ca nù nzàrtu. Significato: Tira più un pelo che una corda.
– Sono nati in questo giorno
1686 Daniel Gabriel Fahrenheit
1941 Bob Dylan
1960 Kristin Scott Thomas
– Proverbio
Lo scimunito parla col dito
– Accadde oggi
1918 la fanteria italiana inizia l’azione offensiva sul fiume Piave, durante la Prima Guerra Mondiale
1973 nell’inchiesta sull’attentato alla Questura di Milano prende corpo l’ipotesi che Bertoli abbia ricevuto la bomba a Marsiglia
1974 muore uno dei jazzisti più famosi e amati al mondo: Duke Ellington
1997 Mohammed Khatami viene eletto presidente dell’Iran
– Scoperte
1899 Louis Renault realizza la prima automobile con il cambio